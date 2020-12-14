Додано: Вів 23 лип, 2024 11:36

striped написав: Бетон написав: У нас концлагерь. жилья не хватает. Покупать бздят, аренда востребована.

За э.э. платят +100%. Вот и за жильё заплатят +20 У нас концлагерь. жилья не хватает. Покупать бздят, аренда востребована.За э.э. платят +100%. Вот и за жильё заплатят +20



Вы всерьез считаете, что люди получают зарплаты в процентах? Средний чек в супермаркетах упал еще до того, как выросли тарифы на ээ - это наверное от роста процента жиров у народа.

Те, кто отчается продать свою прелесць для того, чтобы не накапливать долги за выросшую коммуналку будет вынужден сдавать ее. И сдавать по рынку, который из-за отсутствия ремонтов будет смотреть вниз в долл. Предложение вырастет, а вот откуда еще захотят поехать люди в город самого лучшего мэра - я не вижу. Вы всерьез считаете, что люди получают зарплаты в процентах? Средний чек в супермаркетах упал еще до того, как выросли тарифы на ээ - это наверное от роста процента жиров у народа.Те, кто отчается продать свою прелесць для того, чтобы не накапливать долги за выросшую коммуналку будет вынужден сдавать ее. И сдавать по рынку, который из-за отсутствия ремонтов будет смотреть вниз в долл. Предложение вырастет, а вот откуда еще захотят поехать люди в город самого лучшего мэра - я не вижу.

Но в реале деньги постоянно то "подпечатыватся", или генерируются циферками на серверах, заходящую "помощь" в виде кредитов под уже не наш газ в Ч.море и Запорожской обл. продают за гривну а не юани, и гривен на руках становится всё больше и больше.Просто такие объекты как у Эйра продать, приплюсовав к хотелкам 23 или сколько там % налогов, будет пока(лет пять наверно) нереально, как и обсуждавшуюся с мистическими бздохами Кинга палату 280 метрову гетьманску с мхом и ПВВ в общажке ЗА путями у вокзала.Аренда показать может и 30% вниз и 50% вверх в гривне зимой при микроколлапсах в инфрастуктуре, да и без света и самопальной Блюй-Йетти жить в темноте 17 часов с 1го ноября по 1 февраля как бы не всем зайдёт, даже питаясь всухомятку пиццей и прохладной колой.А кому то свежий ремонт 2020года(а не с нежелтеющей снежкой 2002го) зайдёт больше напора воды по графику и он сам купит себе станцию вместо свежего 16ПроМах и снимет такую НЕубитую вылизанную квартиру дороже рынка