виділити би район типу Юніта, щоб був вільний від ТЦК, і резидентність в ньому звільняла від цього кумару
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 лип, 2024 11:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 23 лип, 2024 11:36
Но в реале деньги постоянно то "подпечатыватся", или генерируются циферками на серверах, заходящую "помощь" в виде кредитов под уже не наш газ в Ч.море и Запорожской обл. продают за гривну а не юани, и гривен на руках становится всё больше и больше.
Просто такие объекты как у Эйра продать, приплюсовав к хотелкам 23 или сколько там % налогов, будет пока(лет пять наверно) нереально, как и обсуждавшуюся с мистическими бздохами Кинга палату 280 метрову гетьманску с мхом и ПВВ в общажке ЗА путями у вокзала.
Аренда показать может и 30% вниз и 50% вверх в гривне зимой при микроколлапсах в инфрастуктуре, да и без света и самопальной Блюй-Йетти жить в темноте 17 часов с 1го ноября по 1 февраля как бы не всем зайдёт, даже питаясь всухомятку пиццей и прохладной колой.
А кому то свежий ремонт 2020года(а не с нежелтеющей снежкой 2002го) зайдёт больше напора воды по графику и он сам купит себе станцию вместо свежего 16ПроМах и снимет такую НЕубитую вылизанную квартиру дороже рынка
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 23 лип, 2024 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 лип, 2024 12:38
Помните гостинку-шкаф на Лукьяновке проданную по 3.5К за метр в августе 2013 года? Меня тогда чуть не порвало от идиотизма покупателя, но многие защищали: типа когда для себя (любимого дитяти) - цена не важна . Как бы эта гостинка на Тулузы не стала аналогом той гостинки на Лукьяновке (ттт).
Додано: Вів 23 лип, 2024 14:19
airmax78 77тыс.долларов за номер отеля с непредсказуемыми от синьки и наркоты постояльцами?
А лифты там сильно мочой пахли или только Примой и трёхнедельным потоперегаром?
Ремонт какого уровня - обойки и самое дешёвое с Эпика или продавец хоть постарался и там не хотелось выпасть из окнонедобалкона?
Додано: Вів 23 лип, 2024 14:24
Спробую накинути на вентілятор, які шанси зараз продати цю квартиру?
Додано: Вів 23 лип, 2024 14:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Як же ж недолугим ремонтом можна все зіпсувати...
Додано: Вів 23 лип, 2024 14:31
додано 2 р. 8 міс. тому
Додано: Вів 23 лип, 2024 14:33
Та реально майже всім пох на ремонт. Питання цени.
Додано: Вів 23 лип, 2024 14:48
это оверпрайс
цена ее 110-115
Додано: Вів 23 лип, 2024 14:50
Ремонт в подарунок!
А хтось не вірив, що таке можливе.
Все йде за планом.
Чим далі, тим більше буде такого добра від хом'яків.
Аби продати - за скільки дадуть!
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