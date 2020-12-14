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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11869118701187111872>
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 11:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:то ще може за ІТ-мекку без воєнкомів міг би законати

виділити би район типу Юніта, щоб був вільний від ТЦК, і резидентність в ньому звільняла від цього кумару
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 11:36

  striped написав:
  Бетон написав:У нас концлагерь. жилья не хватает. Покупать бздят, аренда востребована.
За э.э. платят +100%. Вот и за жильё заплатят +20


Вы всерьез считаете, что люди получают зарплаты в процентах? Средний чек в супермаркетах упал еще до того, как выросли тарифы на ээ - это наверное от роста процента жиров у народа.
Те, кто отчается продать свою прелесць для того, чтобы не накапливать долги за выросшую коммуналку будет вынужден сдавать ее. И сдавать по рынку, который из-за отсутствия ремонтов будет смотреть вниз в долл. Предложение вырастет, а вот откуда еще захотят поехать люди в город самого лучшего мэра - я не вижу.

Но в реале деньги постоянно то "подпечатыватся", или генерируются циферками на серверах, заходящую "помощь" в виде кредитов под уже не наш газ в Ч.море и Запорожской обл. продают за гривну а не юани, и гривен на руках становится всё больше и больше.
Просто такие объекты как у Эйра продать, приплюсовав к хотелкам 23 или сколько там % налогов, будет пока(лет пять наверно) нереально, как и обсуждавшуюся с мистическими бздохами Кинга палату 280 метрову гетьманску с мхом и ПВВ в общажке ЗА путями у вокзала.
Аренда показать может и 30% вниз и 50% вверх в гривне зимой при микроколлапсах в инфрастуктуре, да и без света и самопальной Блюй-Йетти жить в темноте 17 часов с 1го ноября по 1 февраля как бы не всем зайдёт, даже питаясь всухомятку пиццей и прохладной колой.
А кому то свежий ремонт 2020года(а не с нежелтеющей снежкой 2002го) зайдёт больше напора воды по графику и он сам купит себе станцию вместо свежего 16ПроМах и снимет такую НЕубитую вылизанную квартиру дороже рынка
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 23 лип, 2024 11:39, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:38

  Прохожий написав:
  Frant написав:
  Игорь Алексеевич написав:Пока все думают и пишут пугалки про недвигу, то др. её покупают))
саме тому з травня 2024 падіння цін Кржн - пришвидшилось в 1,5-2 рази?
Тому що багато покупанів? :mrgreen:

неделю назад продана гостинка на Тулузы
20м2 за 25куе+налоги и рыл
правда ремонт +- можно жить)
это уже дно или только "ускорение падения"?

кстати, неужели ключница таки вернулась и отобрала ключи от буфета с заветным графинчиком? :mrgreen:

Помните гостинку-шкаф на Лукьяновке проданную по 3.5К за метр в августе 2013 года? Меня тогда чуть не порвало от идиотизма покупателя, но многие защищали: типа когда для себя (любимого дитяти) - цена не важна :mrgreen:. Как бы эта гостинка на Тулузы не стала аналогом той гостинки на Лукьяновке (ттт).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:19

airmax78 77тыс.долларов за номер отеля с непредсказуемыми от синьки и наркоты постояльцами?
А лифты там сильно мочой пахли или только Примой и трёхнедельным потоперегаром?
Ремонт какого уровня - обойки и самое дешёвое с Эпика или продавец хоть постарался и там не хотелось выпасть из окнонедобалкона?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:24

Спробую накинути на вентілятор, які шанси зараз продати цю квартиру?


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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Slon_Nosov написав:Спробую накинути на вентілятор, які шанси зараз продати цю квартиру?


https://rieltor.ua/flats-sale/view/10195831/?utm_campaign=external_rank_99&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=393288115
Як же ж недолугим ремонтом можна все зіпсувати...
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:31

  Slon_Nosov написав:Спробую накинути на вентілятор, які шанси зараз продати цю квартиру?


https://rieltor.ua/flats-sale/view/10195831/?utm_campaign=external_rank_99&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=393288115

додано 2 р. 8 міс. тому
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:33

  Faceless написав:
Slon_Nosov написав:Спробую накинути на вентілятор, які шанси зараз продати цю квартиру?


https://rieltor.ua/flats-sale/view/10195831/?utm_campaign=external_rank_99&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=393288115
Як же ж недолугим ремонтом можна все зіпсувати...

Та реально майже всім пох на ремонт. Питання цени.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:48

  flysoulfly написав:
  Faceless написав:
Slon_Nosov написав:Спробую накинути на вентілятор, які шанси зараз продати цю квартиру?


https://rieltor.ua/flats-sale/view/10195831/?utm_campaign=external_rank_99&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=393288115
Як же ж недолугим ремонтом можна все зіпсувати...

Та реально майже всім пох на ремонт. Питання цени.


это оверпрайс
цена ее 110-115
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:50

  Олежан написав:
  flysoulfly написав:
Slon_Nosov написав:Спробую накинути на вентілятор, які шанси зараз продати цю квартиру?

https://rieltor.ua/flats-sale/view/10195831/?utm_campaign=external_rank_99&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=393288115

Та реально майже всім пох на ремонт. Питання цени.


это оверпрайс
цена ее 110-115

Ремонт в подарунок!
А хтось не вірив, що таке можливе.

Все йде за планом.
Чим далі, тим більше буде такого добра від хом'яків.
Аби продати - за скільки дадуть!
Frant
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