RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11869118701187111872
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

там есть еще история цены - видно, что это любители посчитать в цену все затраты, включая не только ремонт, но и коммуналку. Еще пару лет будут хвастаться, а потом может и продавать надумают.
striped
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3558 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:10

  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:Спробую накинути на вентілятор, які шанси зараз продати цю квартиру?


https://rieltor.ua/flats-sale/view/10195831/?utm_campaign=external_rank_99&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=393288115

додано 2 р. 8 міс. тому


Так і я до того, що тоді ще працювали ліфти і не було покупців....
А зараз побігай на 22-й пішки.

У мене в будинку зараз срач на тему придбання генератора для тепло-водопостачання та заживлення ліфта.
Жіночки, та молоді мами хочуть щоб все працьювало та чомусь впевнені що це буде коштувати 600 грн на місяц з квартири, (у нас 130-ть квартир).
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2529
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Slon_Nosov написав:У мене в будинку зараз срач на тему придбання генератора для тепло-водопостачання та заживлення ліфта.
Жіночки, та молоді мами хочуть щоб все працьювало та чомусь впевнені що це буде коштувати 600 грн на місяц з квартири, (у нас 130-ть квартир).

бюджет такого удовольствия (насосы и 1 лифт) - 2 млн грн / 130 квартир = 15400 грн
Олежан
 
Повідомлень: 1243
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:18

  Slon_Nosov написав:
  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:Спробую накинути на вентілятор, які шанси зараз продати цю квартиру?


https://rieltor.ua/flats-sale/view/10195831/?utm_campaign=external_rank_99&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=393288115

додано 2 р. 8 міс. тому


Так і я до того, що тоді ще працювали ліфти і не було покупців....
А зараз побігай на 22-й пішки.

У мене в будинку зараз срач на тему придбання генератора для тепло-водопостачання та заживлення ліфта.
Жіночки, та молоді мами хочуть щоб все працьювало та чомусь впевнені що це буде коштувати 600 грн на місяц з квартири, (у нас 130-ть квартир).

То ще півбіди. У мене інша група - будинок на 340, власність оформила третина, живуть максимум 10%, які качають всіх решту на генератор для насосів, ок, і ліфтів. ОСББ примусово буде стягувати платежі. Як - хз?
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 799
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я другую историю знаю.
есть дом, есть ОСББ.
нашлась одна жительница которая в уставных документах нашла ошибку в процедуре и через суд заблокировала все счета ОСББ. теперь никто ни за что не может заплатить. дом не функционирует.

сама жительница находится заграницей и ей по боку визг других жильцов)
там паника...
Олежан
 
Повідомлень: 1243
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:33

  Slon_Nosov написав:
Так і я до того, що тоді ще працювали ліфти і не було покупців....
А зараз побігай на 22-й пішки.

Є вже пропозиції задешево верхніх поверхів.
У мене родичі не знають що робити з маленькою гостінкою в 19 квадратів, чомусь не хочуть просто платити смішну комуналку, думають може продати, я помоніторив ситуацію і був здивований, ціни космос, без ремонта за таку "перлину" просять 25000!!!

Але сподобалась об'ява в будинку Уко на Олєвській, нагадаю, що це один з будинків з документами.
Там була площа 27 квадратів, буільш сучасний ремонт, просили 30 тисяч.
АЛЕ, поверх 27-й!!!
Тобто деякі люди вже усвідомлюють, що верхні поверхи це просто дупа, треба скоріш їх скидати поки є бажаючі.

А ця об'ява це класіка з якогось 2007-го року, люди застрягли там і до них не доходить що зараз відбувається, не по електриці, не по цінам, не по перспективам.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13287
З нами з: 30.12.09
Подякував: 698 раз.
Подякували: 3844 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:45

  Faceless написав:
Slon_Nosov написав:Спробую накинути на вентілятор, які шанси зараз продати цю квартиру?


https://rieltor.ua/flats-sale/view/10195831/?utm_campaign=external_rank_99&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=393288115
Як же ж недолугим ремонтом можна все зіпсувати...

В 2010 я купляв там у Вільдмана (бандит з Оболоні якій був замовником будівництва цього будинку) 105 метрів за 109 куе. голий бетон.
UA
 
Повідомлень: 8511
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1857 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:03

  Олежан написав:
  Slon_Nosov написав:У мене в будинку зараз срач на тему придбання генератора для тепло-водопостачання та заживлення ліфта.
Жіночки, та молоді мами хочуть щоб все працьювало та чомусь впевнені що це буде коштувати 600 грн на місяц з квартири, (у нас 130-ть квартир).

бюджет такого удовольствия (насосы и 1 лифт) - 2 млн грн / 130 квартир = 15400 грн

Плюс вартість бензину/солярки + ЗП обслузі генератора.
За гарні краєвиди з 20-шо поверху нині треба жирно платити!

Новини про київське метро, раз мовчить ККЦ:
"Підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» - посадовцям метрополітену повідомлено про підозру у службовій недбалості

Досудовим розслідуванням встановлено, що неналежне виконання посадових обов’язків вказаними працівниками призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро в межах Оболонсько-Теремківській лінії."

Самостійні чиновники, реально нічого не здатні організувати.

Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23877
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1681 раз.
Подякували: 2544 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11869118701187111872
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2485, 2486, 2487
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24868 16636835
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2024 16:17
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5456749
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55568
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.