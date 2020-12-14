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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
там есть еще история цены - видно, что это любители посчитать в цену все затраты, включая не только ремонт, но и коммуналку. Еще пару лет будут хвастаться, а потом может и продавать надумают.
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:10
Так і я до того, що тоді ще працювали ліфти і не було покупців....
А зараз побігай на 22-й пішки.
У мене в будинку зараз срач на тему придбання генератора для тепло-водопостачання та заживлення ліфта.
Жіночки, та молоді мами хочуть щоб все працьювало та чомусь впевнені що це буде коштувати 600 грн на місяц з квартири, (у нас 130-ть квартир).
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
бюджет такого удовольствия (насосы и 1 лифт) - 2 млн грн / 130 квартир = 15400 грн
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:18
То ще півбіди. У мене інша група - будинок на 340, власність оформила третина, живуть максимум 10%, які качають всіх решту на генератор для насосів, ок, і ліфтів. ОСББ примусово буде стягувати платежі. Як - хз?
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я другую историю знаю.
есть дом, есть ОСББ.
нашлась одна жительница которая в уставных документах нашла ошибку в процедуре и через суд заблокировала все счета ОСББ. теперь никто ни за что не может заплатить. дом не функционирует.
сама жительница находится заграницей и ей по боку визг других жильцов)
там паника...
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:33
Є вже пропозиції задешево верхніх поверхів.
У мене родичі не знають що робити з маленькою гостінкою в 19 квадратів, чомусь не хочуть просто платити смішну комуналку, думають може продати, я помоніторив ситуацію і був здивований, ціни космос, без ремонта за таку "перлину" просять 25000!!!
Але сподобалась об'ява в будинку Уко на Олєвській, нагадаю, що це один з будинків з документами.
Там була площа 27 квадратів, буільш сучасний ремонт, просили 30 тисяч.
АЛЕ, поверх 27-й!!!
Тобто деякі люди вже усвідомлюють, що верхні поверхи це просто дупа, треба скоріш їх скидати поки є бажаючі.
А ця об'ява це класіка з якогось 2007-го року, люди застрягли там і до них не доходить що зараз відбувається, не по електриці, не по цінам, не по перспективам.
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:45
В 2010 я купляв там у Вільдмана (бандит з Оболоні якій був замовником будівництва цього будинку) 105 метрів за 109 куе. голий бетон.
Додано: Вів 23 лип, 2024 16:03
Плюс вартість бензину/солярки + ЗП обслузі генератора.
За гарні краєвиди з 20-шо поверху нині треба жирно платити!
Новини про київське метро, раз мовчить ККЦ:
"Підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» - посадовцям метрополітену повідомлено про підозру у службовій недбалості
Досудовим розслідуванням встановлено, що неналежне виконання посадових обов’язків вказаними працівниками призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро в межах Оболонсько-Теремківській лінії."
Самостійні чиновники, реально нічого не здатні організувати.
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