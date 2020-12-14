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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:10
Так і я до того, що тоді ще працювали ліфти і не було покупців....
А зараз побігай на 22-й пішки.
У мене в будинку зараз срач на тему придбання генератора для тепло-водопостачання та заживлення ліфта.
Жіночки, та молоді мами хочуть щоб все працьювало та чомусь впевнені що це буде коштувати 600 грн на місяц з квартири, (у нас 130-ть квартир).
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Slon_Nosov
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Додано: Вів 23 лип, 2024 15:14
Slon_Nosov написав:
У мене в будинку зараз срач на тему придбання генератора для тепло-водопостачання та заживлення ліфта.
Жіночки, та молоді мами хочуть щоб все працьювало та чомусь впевнені що це буде коштувати 600 грн на місяц з квартири, (у нас 130-ть квартир).
бюджет такого удовольствия (насосы и 1 лифт) - 2 млн грн / 130 квартир = 15400 грн
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Додано: Вів 23 лип, 2024 15:18
То ще півбіди. У мене інша група - будинок на 340, власність оформила третина, живуть максимум 10%, які качають всіх решту на генератор для насосів, ок, і ліфтів. ОСББ примусово буде стягувати платежі. Як - хз?
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Додано: Вів 23 лип, 2024 15:25
я другую историю знаю.
есть дом, есть ОСББ.
нашлась одна жительница которая в уставных документах нашла ошибку в процедуре и через суд заблокировала все счета ОСББ. теперь никто ни за что не может заплатить. дом не функционирует.
сама жительница находится заграницей и ей по боку визг других жильцов)
там паника...
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Додано: Вів 23 лип, 2024 15:33
Slon_Nosov написав:
Так і я до того, що тоді ще працювали ліфти і не було покупців....
А зараз побігай на 22-й пішки.
Є вже пропозиції задешево верхніх поверхів.
У мене родичі не знають що робити з маленькою гостінкою в 19 квадратів, чомусь не хочуть просто платити смішну комуналку, думають може продати, я помоніторив ситуацію і був здивований, ціни космос, без ремонта за таку "перлину" просять 25000!!!
Але сподобалась об'ява в будинку Уко на Олєвській, нагадаю, що це один з будинків з документами.
Там була площа 27 квадратів, буільш сучасний ремонт, просили 30 тисяч.
АЛЕ, поверх 27-й!!!
Тобто деякі люди вже усвідомлюють, що верхні поверхи це просто дупа, треба скоріш їх скидати поки є бажаючі.
А ця об'ява це класіка з якогось 2007-го року, люди застрягли там і до них не доходить що зараз відбувається, не по електриці, не по цінам, не по перспективам.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 15:45
В 2010 я купляв там у Вільдмана (бандит з Оболоні якій був замовником будівництва цього будинку) 105 метрів за 109 куе. голий бетон.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 16:09
лифт не обязательно. можно ходить пешком. считаю что все кто ниже 10 этажа скидываться на генератор для лифта не будут
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Додано: Вів 23 лип, 2024 16:22
я з самого початку казав і кажу зараз, що робота ліфта від генератора під час відключень - нездійснена мрія і саме через неможливість розподілити витрати і законно збирати кошти на пальне
ліфти від генераторів мають працювати виключно в аварійному режимі
мешканці нижчих поверхів не зобовʼязанані фінансувати проблеми власників «видових» квартир
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Додано: Вів 23 лип, 2024 17:06
У 2012му дивився квартиру в цьому будинку. Повівся на вентильований фасад та Оболонську набережну. Коли побачив все в живу - навіть приваблива, на той час, ціна не рятувала ситуацію. Зараз, мені здається, цей будинок - неліквід.
Ремонт дизайнерський. Сміливі кольори. За яки дизайнеру руки б відірвати. Навіть штори дизайнерськи: з трьох різних штор складаються і всі повторюють якийсь колір в кімнаті. І хризантеми. Блд. Думаю дизайн-проект і проходив під кодовою назвою "Японська хризантема" чи щось таке. В туалеті сподобався декор з японським будинком що переходить з одної стіни на іншу каскадом. Ну як таке в голову могло прийти? Навіщо стільки декорів? Навіщо калейдоскоп з хризантемами на фартуку в кухні? Думаю що замовники ремонту/господарі квартири корнями звідкись з Середньої Азії.
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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