|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:10
Так і я до того, що тоді ще працювали ліфти і не було покупців....
А зараз побігай на 22-й пішки.
У мене в будинку зараз срач на тему придбання генератора для тепло-водопостачання та заживлення ліфта.
Жіночки, та молоді мами хочуть щоб все працьювало та чомусь впевнені що це буде коштувати 600 грн на місяц з квартири, (у нас 130-ть квартир).
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2530
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 1066 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:14
Slon_Nosov написав:
У мене в будинку зараз срач на тему придбання генератора для тепло-водопостачання та заживлення ліфта.
Жіночки, та молоді мами хочуть щоб все працьювало та чомусь впевнені що це буде коштувати 600 грн на місяц з квартири, (у нас 130-ть квартир).
бюджет такого удовольствия (насосы и 1 лифт) - 2 млн грн / 130 квартир = 15400 грн
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1244
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:18
То ще півбіди. У мене інша група - будинок на 340, власність оформила третина, живуть максимум 10%, які качають всіх решту на генератор для насосів, ок, і ліфтів. ОСББ примусово буде стягувати платежі. Як - хз?
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 799
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:25
я другую историю знаю.
есть дом, есть ОСББ.
нашлась одна жительница которая в уставных документах нашла ошибку в процедуре и через суд заблокировала все счета ОСББ. теперь никто ни за что не может заплатить. дом не функционирует.
сама жительница находится заграницей и ей по боку визг других жильцов)
там паника...
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1244
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:33
Slon_Nosov написав:
Так і я до того, що тоді ще працювали ліфти і не було покупців....
А зараз побігай на 22-й пішки.
Є вже пропозиції задешево верхніх поверхів.
У мене родичі не знають що робити з маленькою гостінкою в 19 квадратів, чомусь не хочуть просто платити смішну комуналку, думають може продати, я помоніторив ситуацію і був здивований, ціни космос, без ремонта за таку "перлину" просять 25000!!!
Але сподобалась об'ява в будинку Уко на Олєвській, нагадаю, що це один з будинків з документами.
Там була площа 27 квадратів, буільш сучасний ремонт, просили 30 тисяч.
АЛЕ, поверх 27-й!!!
Тобто деякі люди вже усвідомлюють, що верхні поверхи це просто дупа, треба скоріш їх скидати поки є бажаючі.
А ця об'ява це класіка з якогось 2007-го року, люди застрягли там і до них не доходить що зараз відбувається, не по електриці, не по цінам, не по перспективам.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13287
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 3844 раз.
-
- Профіль
-
4
5
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:45
В 2010 я купляв там у Вільдмана (бандит з Оболоні якій був замовником будівництва цього будинку) 105 метрів за 109 куе. голий бетон.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8515
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1857 раз.
- Подякували: 2254 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 23 лип, 2024 16:09
лифт не обязательно. можно ходить пешком. считаю что все кто ниже 10 этажа скидываться на генератор для лифта не будут
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1244
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 лип, 2024 16:22
я з самого початку казав і кажу зараз, що робота ліфта від генератора під час відключень - нездійснена мрія і саме через неможливість розподілити витрати і законно збирати кошти на пальне
ліфти від генераторів мають працювати виключно в аварійному режимі
мешканці нижчих поверхів не зобовʼязанані фінансувати проблеми власників «видових» квартир
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11207
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2624 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 лип, 2024 17:06
У 2012му дивився квартиру в цьому будинку. Повівся на вентильований фасад та Оболонську набережну. Коли побачив все в живу - навіть приваблива, на той час, ціна не рятувала ситуацію. Зараз, мені здається, цей будинок - неліквід.
Ремонт дизайнерський. Сміливі кольори. За яки дизайнеру руки б відірвати. Навіть штори дизайнерськи: з трьох різних штор складаються і всі повторюють якийсь колір в кімнаті. І хризантеми. Блд. Думаю дизайн-проект і проходив під кодовою назвою "Японська хризантема" чи щось таке. В туалеті сподобався декор з японським будинком що переходить з одної стіни на іншу каскадом. Ну як таке в голову могло прийти? Навіщо стільки декорів? Навіщо калейдоскоп з хризантемами на фартуку в кухні? Думаю що замовники ремонту/господарі квартири корнями звідкись з Середньої Азії.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42983
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 5307 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 лип, 2024 18:26
Олежан написав: Slon_Nosov написав:
У мене в будинку зараз срач на тему придбання генератора для тепло-водопостачання та заживлення ліфта.
Жіночки, та молоді мами хочуть щоб все працьювало та чомусь впевнені що це буде коштувати 600 грн на місяц з квартири, (у нас 130-ть квартир).
бюджет такого удовольствия (насосы и 1 лифт) - 2 млн грн / 130 квартир = 15400 грн
так отож...
і головне, питання не в разовому платежу, а в щомісячном з кожної квартири.
Аргументи що сплачувати однакову ціну мешканець 3 поверху та 23 не буде, не діють.
Домогосподарки верхніх поверхів починають занадто емоційні розмови.
Питання про мотогодини, обслуговування та ресурс роботи генератора, або навіть графік роботи їх не цікавить. Намагаютьс тиснути на питання опалення, хоча їм головніше вода та ліфт.
Так що верхні поверхи зараз починають грати новими фарбами, але мабуть вже потрібно робити знижкі на які продавці поки що не згодні, а далі буде ще гірше.
Спостерігаємо...
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2530
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 1066 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24868
|16636917
|
|
|1359
|5456753
|
|
|3
|55569
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|