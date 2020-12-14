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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 лип, 2024 18:54
Slon_Nosov написав:
так отож...
і головне, питання не в разовому платежу, а в щомісячном з кожної квартири.
Аргументи що сплачувати однакову ціну мешканець 3 поверху та 23 не буде, не діють.
Домогосподарки верхніх поверхів починають занадто емоційні розмови.
Питання про мотогодини, обслуговування та ресурс роботи генератора, або навіть графік роботи їх не цікавить. Намагаютьс тиснути на питання опалення, хоча їм головніше вода та ліфт.
Так що верхні поверхи зараз починають грати новими фарбами, але мабуть вже потрібно робити знижкі на які продавці поки що не згодні, а далі буде ще гірше.
Спостерігаємо...
Все закінчиться для Вашого будинку в листопаді-грудні, чи навіть січні, з швидкою покупкою будь-якого генератора який на тоді знайдете за ті ж 2 мільйони, але вже тільки на опалення та воду.
При 2-4 годинах на добу циркуляції опалення, Ваш будинок просто почне поступово охолоджуватися, яким би утепленим він не був. А коли температура у квартирах впаде менше ніж 15 градусів, ті хто був проти, будуть першими волати, давайте генератор і не важливо скільки він коштує. Але це буде потім. Люди не особливо задумуються зараз про це, "авось пропетляємо".
ІМХО Ймовірно вікно можливостей по докупівлі резервного живлення до жовтня ще буде, якщо кацапи ще щось не рознесуть.
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_Mykola_
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Додано: Вів 23 лип, 2024 19:26
_Mykola_ написав: Slon_Nosov написав:
так отож...
і головне, питання не в разовому платежу, а в щомісячном з кожної квартири.
Аргументи що сплачувати однакову ціну мешканець 3 поверху та 23 не буде, не діють.
Домогосподарки верхніх поверхів починають занадто емоційні розмови.
Питання про мотогодини, обслуговування та ресурс роботи генератора, або навіть графік роботи їх не цікавить. Намагаютьс тиснути на питання опалення, хоча їм головніше вода та ліфт.
Так що верхні поверхи зараз починають грати новими фарбами, але мабуть вже потрібно робити знижкі на які продавці поки що не згодні, а далі буде ще гірше.
Спостерігаємо...
Все закінчиться для Вашого будинку в листопаді-грудні, чи навіть січні, з швидкою покупкою будь-якого генератора який на тоді знайдете за ті ж 2 мільйони, але вже тільки на опалення та воду. При 2-4 годинах на добу циркуляції опалення
, Ваш будинок просто почне поступово охолоджуватися, яким би утепленим він не був. А коли температура у квартирах впаде менше ніж 15 градусів, ті хто був проти, будуть першими волати, давайте генератор і не важливо скільки він коштує. Але це буде потім. Люди не особливо задумуються зараз про це, "авось пропетляємо".
ІМХО Ймовірно вікно можливостей по докупівлі резервного живлення до жовтня ще буде, якщо кацапи ще щось не рознесуть.
А хто сказав що при наявності єлектрики 2-4 години, взагалі буде гаряча вода в місті?
При такому розкладі навіть наявність генератора стане занадто коштовним задоволенням для більшості мешканців. Та його ресурс мабуть за рік-два потягне на капремонт або на придбання нового. Опалення вмикаю на мінімалках в грудні-березень, сподіваюсь не замерзнемо.
Цікавіша ситуація буде в панелях які дуже швидко промерзають, та не мають мешканців спроможних платити за себе та двух сусідів...
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Slon_Nosov
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