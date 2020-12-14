Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Slon_Nosov написав:так отож... і головне, питання не в разовому платежу, а в щомісячном з кожної квартири. Аргументи що сплачувати однакову ціну мешканець 3 поверху та 23 не буде, не діють. Домогосподарки верхніх поверхів починають занадто емоційні розмови. Питання про мотогодини, обслуговування та ресурс роботи генератора, або навіть графік роботи їх не цікавить. Намагаютьс тиснути на питання опалення, хоча їм головніше вода та ліфт. Так що верхні поверхи зараз починають грати новими фарбами, але мабуть вже потрібно робити знижкі на які продавці поки що не згодні, а далі буде ще гірше. Спостерігаємо...
Все закінчиться для Вашого будинку в листопаді-грудні, чи навіть січні, з швидкою покупкою будь-якого генератора який на тоді знайдете за ті ж 2 мільйони, але вже тільки на опалення та воду.
При 2-4 годинах на добу циркуляції опалення, Ваш будинок просто почне поступово охолоджуватися, яким би утепленим він не був. А коли температура у квартирах впаде менше ніж 15 градусів, ті хто був проти, будуть першими волати, давайте генератор і не важливо скільки він коштує. Але це буде потім. Люди не особливо задумуються зараз про це, "авось пропетляємо".
ІМХО Ймовірно вікно можливостей по докупівлі резервного живлення до жовтня ще буде, якщо кацапи ще щось не рознесуть.
А хто сказав що при наявності єлектрики 2-4 години, взагалі буде гаряча вода в місті? При такому розкладі навіть наявність генератора стане занадто коштовним задоволенням для більшості мешканців. Та його ресурс мабуть за рік-два потягне на капремонт або на придбання нового. Опалення вмикаю на мінімалках в грудні-березень, сподіваюсь не замерзнемо. Цікавіша ситуація буде в панелях які дуже швидко промерзають, та не мають мешканців спроможних платити за себе та двух сусідів...
Вікно можливостей мабуть вже зачинено, ціни на енергонезалежність дуже зросли...
У 2012му дивився квартиру в цьому будинку. Повівся на вентильований фасад та Оболонську набережну. Коли побачив все в живу - навіть приваблива, на той час, ціна не рятувала ситуацію. Зараз, мені здається, цей будинок - неліквід. Ремонт дизайнерський. Сміливі кольори. За яки дизайнеру руки б відірвати. Навіть штори дизайнерськи: з трьох різних штор складаються і всі повторюють якийсь колір в кімнаті. І хризантеми. Блд. Думаю дизайн-проект і проходив під кодовою назвою "Японська хризантема" чи щось таке. В туалеті сподобався декор з японським будинком що переходить з одної стіни на іншу каскадом. Ну як таке в голову могло прийти? Навіщо стільки декорів? Навіщо калейдоскоп з хризантемами на фартуку в кухні? Думаю що замовники ремонту/господарі квартири корнями звідкись з Середньої Азії.
Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет. Сейчас время не на форумах сидеть, а превращать фантики зелёные в ликвидный актив. Летающие знатоки всё ждут курса 50, но как бы за пару недель не увидели 39.))А потом и ниже. Если сегодня активно начали писать про предложения Трампа, то завтра увидим предложения и от партии Байдена. Страны Европы и Китай тоже не хотят остаться в стороне распред. финанс. потоков, начали чухать репу. Ждёмс выборы в Америке и увидим потом реальные схемы переговорных процесов и окончания войны. А пока лето, проблемы со светом, то ещё остаются не плохие предложения по покупки недвиж.
Slon_Nosov написав:так отож... і головне, питання не в разовому платежу, а в щомісячном з кожної квартири. Аргументи що сплачувати однакову ціну мешканець 3 поверху та 23 не буде, не діють. Домогосподарки верхніх поверхів починають занадто емоційні розмови. Питання про мотогодини, обслуговування та ресурс роботи генератора, або навіть графік роботи їх не цікавить. Намагаютьс тиснути на питання опалення, хоча їм головніше вода та ліфт. Так що верхні поверхи зараз починають грати новими фарбами, але мабуть вже потрібно робити знижкі на які продавці поки що не згодні, а далі буде ще гірше. Спостерігаємо...
Все закінчиться для Вашого будинку в листопаді-грудні, чи навіть січні, з швидкою покупкою будь-якого генератора який на тоді знайдете за ті ж 2 мільйони, але вже тільки на опалення та воду.
При 2-4 годинах на добу циркуляції опалення, Ваш будинок просто почне поступово охолоджуватися, яким би утепленим він не був. А коли температура у квартирах впаде менше ніж 15 градусів, ті хто був проти, будуть першими волати, давайте генератор і не важливо скільки він коштує. Але це буде потім. Люди не особливо задумуються зараз про це, "авось пропетляємо".
ІМХО Ймовірно вікно можливостей по докупівлі резервного живлення до жовтня ще буде, якщо кацапи ще щось не рознесуть.
А хто сказав що при наявності єлектрики 2-4 години, взагалі буде гаряча вода в місті? При такому розкладі навіть наявність генератора стане занадто коштовним задоволенням для більшості мешканців. Та його ресурс мабуть за рік-два потягне на капремонт або на придбання нового. Опалення вмикаю на мінімалках в грудні-березень, сподіваюсь не замерзнемо. Цікавіша ситуація буде в панелях які дуже швидко промерзають, та не мають мешканців спроможних платити за себе та двух сусідів...
Вікно можливостей мабуть вже зачинено, ціни на енергонезалежність дуже зросли...
До теплопунктів тепло місто подасть, це майже 99%. Воду також. А от в будинки то вже самі-самі. Робота генератора для 130 квартир для насосів без ліфта, на 130 квартир це недорого, моторесурс, так треба буде обслуговування і експлуатація включи\виключити, дотримуватись технічних інтервалів безперервної роботи. Коли опалення не буде в квартирах поруч, будинок буде охолоджуватися швидше. В панелях, там може бути циркуляція від теплопунктів.
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет. Сейчас время не на форумах сидеть, а превращать фантики зелёные в ликвидный актив. Летающие знатоки всё ждут курса 50, но как бы за пару недель не увидели 39.))А потом и ниже. Если сегодня активно начали писать про предложения Трампа, то завтра увидим предложения и от партии Байдена. Страны Европы и Китай тоже не хотят остаться в стороне распред. финанс. потоков, начали чухать репу. Ждёмс выборы в Америке и увидим потом реальные схемы переговорных процесов и окончания войны. А пока лето, проблемы со светом, то ещё остаются не плохие предложения по покупки недвиж.
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет. Сейчас время не на форумах сидеть, а превращать фантики зелёные в ликвидный актив. Летающие знатоки всё ждут курса 50, но как бы за пару недель не увидели 39.))А потом и ниже. Если сегодня активно начали писать про предложения Трампа, то завтра увидим предложения и от партии Байдена. Страны Европы и Китай тоже не хотят остаться в стороне распред. финанс. потоков, начали чухать репу. Ждёмс выборы в Америке и увидим потом реальные схемы переговорных процесов и окончания войны. А пока лето, проблемы со светом, то ещё остаются не плохие предложения по покупки недвиж.
Прошу пробачення,Ви,мабуть,знєтеся на ціх справах,але,як на мене,то не треба бути аналітиком,щоб прорахувати відкладений попит та відкладену пропозицію... Я впевнений,що після війни бажаючих продати буде в рази більше,ніж тих,хто бажатиме придбати за гроші!!! І я впевнений,що громадян з грошима на житло в багато разів меньше,ніж громадян з житлом,бо кожен десь живе,а гроші має не кожен. Десь так. Думка моя.
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет. Сейчас время не на форумах сидеть, а превращать фантики зелёные в ликвидный актив. Летающие знатоки всё ждут курса 50, но как бы за пару недель не увидели 39.))А потом и ниже. Если сегодня активно начали писать про предложения Трампа, то завтра увидим предложения и от партии Байдена. Страны Европы и Китай тоже не хотят остаться в стороне распред. финанс. потоков, начали чухать репу. Ждёмс выборы в Америке и увидим потом реальные схемы переговорных процесов и окончания войны. А пока лето, проблемы со светом, то ещё остаются не плохие предложения по покупки недвиж.
Прошу пробачення,Ви,мабуть,знєтеся на ціх справах,але,як на мене,то не треба бути аналітиком,щоб прорахувати відкладений попит та відкладену пропозицію... Я впевнений,що після війни бажаючих продати буде в рази більше,ніж тих,хто бажатиме придбати за гроші!!! І я впевнений,що громадян з грошима на житло в багато разів меньше,ніж громадян з житлом,бо кожен десь живе,а гроші має не кожен. Десь так. Думка моя.
Як експерти в царині нерухомості ви варті один одного))) Та чого там, в царині філології теж)
Востаннє редагувалось gonchik74 в Вів 23 лип, 2024 23:28, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:шановний Ігорю Олексійовичу! Прошу вас, продовжуйте! Розвивайте тему! Не забудьте про відкладений попит від мігрантів, про майбутній міжгалактичний газовий турнір, про гонки на яхтах, регати з джозефінами, смарагдами і аквамаринами! Не стидайтесь, пишіть!
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет. Сейчас время не на форумах сидеть, а превращать фантики зелёные в ликвидный актив. Летающие знатоки всё ждут курса 50, но как бы за пару недель не увидели 39.))А потом и ниже. Если сегодня активно начали писать про предложения Трампа, то завтра увидим предложения и от партии Байдена. Страны Европы и Китай тоже не хотят остаться в стороне распред. финанс. потоков, начали чухать репу. Ждёмс выборы в Америке и увидим потом реальные схемы переговорных процесов и окончания войны. А пока лето, проблемы со светом, то ещё остаются не плохие предложения по покупки недвиж.
не надоело сказки венского леса сочинять?
Прошу віденські ліси не чипати. Тут такого оптимізму немає.