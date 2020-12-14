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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11871118721187311874
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 09:53

  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет.

Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5

Ваш новий прогноз може бути ще небезпечніший, тому що можна застрягнути з нерухомістю.
Якщо досі не побачили, що відбувається з нерухомістю, спробуйте щось продати...
Во первых надо отличать сегодн. потребности недвижиости от вчер. дней. Лично я готов рассмотреть ещё несколько квартир к покупкам в новостройках. Можете предложения скинуть мне в личку. Только сараи построек совка не предлагать.
Смотрю здесь собрались знатоки пугалок по недвиж., как на лавочках пенсы с ежеждн. обсуждением ТВ марафона.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 09:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет.

Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5

Ваш новий прогноз може бути ще небезпечніший, тому що можна застрягнути з нерухомістю.
Якщо досі не побачили, що відбувається з нерухомістю, спробуйте щось продати...
Во первых надо отличать сегодн. потребности недвижиости от вчер. дней. Лично я готов рассмотреть ещё несколько квартир к покупкам в новостройках. Можете предложения скинуть мне в личку. Только сараи построек совка не предлагать.
Смотрю здесь собрались знатоки пугалок по недвиж., как на лавочках пенсы с ежеждн. обсуждением ТВ марафона.

ну ви експерт! Експертище!
Пишіть ще, обов,язково!
Не забудьте про міжгалактичний шаховий турнір, наплив мігрантів в самостійну, величезні ЗП в межах 150-250 євро для пересічного, стабільне постачання електроенергії і т.д. і т.п. :?
  Игорь Алексеевич написав:Во первых надо отличать сегодн. потребности недвижиости от вчер. дней

Ух ти!
Я закупив поп-корну, чекаю продовження цього потоку думок про кубічного коня в конічному вакуумі
Востаннє редагувалось Frant в Сер 24 лип, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zochan написав:Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5
А у Вас прогноз 50?. Лично я сдал по 37,5 прокрутил в грн. несколько операций и теперь пускаю грн, дол, евро в др. операции. Или у вас политика сидеть в у.е. и молится на бумажки? Все деньги ежедневно должны быть в обороте, а не в сундуке с замком в ожидании курса. Но предположим завтра он будет 50 и что дальше с у.е. делать? ждать курса 100 с обсуждением здесь на форуме кто дал какой прогноз...?
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Ух ти!
Я закупи поп-корну, чекаю продовження цього потоку думок про кубічного коня в конічному вакуумі

Я вам скажу одно. Ваш сарай не нужен был вчера, сегодня и завтра он на хер не кому не нужен. Хотя я сомневаюсь, что у вас есть даже хреновый сарай)) Кстати скиньте мне в личку несколько своих предложений по продажи недвиги и я сразу поймку ваши навыки по недвиж. сег. дней.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 24 лип, 2024 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:11

  Игорь Алексеевич написав:
  Frant написав:Ух ти!
Я закупи поп-корну, чекаю продовження цього потоку думок про кубічного коня в конічному вакуумі

Я вам скажу одно. Ваш сарай не нужен был вчера, сегодня и завтра он на хер не кому не нужен. Хотя я сомниваюсь, что у вас есть даже хреновый сарай)) Кстати скиньте мне в личку несколько своих предложений по продажи недвиги и я сразу поймку ваши навыки по недвиж. сег. дней.

Най пан навчиться спочатку грамотно (без помилок) писати і логічно викладати свої думки в письмовій формі. Ваша манера і стиль письма свідчать про те, що в школі і ВУЗі ви вчились, гм-гм, без ентузіазму, як мінімум. Якщо взагалі вчились :mrgreen:
Бажаю успіху у скупівлі творіннь войцеховського. Дійсно, на всякий товар є свій покупець :lol:
  Игорь Алексеевич написав:А у Вас прогноз 50?. Лично я сдал по 37,5 прокрутил в грн. несколько операций и теперь пускаю грн, дол, евро в др. операции.

неодноразово чув про кадрів, які повністю прогорали на валютних торгах і йшли працювати заправщиками на АЗС. Прості люди, без вищої освіти. Чомусь вирішили, що вони можуть правильно прогнозувати курс гривни до долара і євро.
Ви не з них, часом?
Пропозиція активно скуповувати товар, який постійно дешевшає - виглядає вельми дивно. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 24 лип, 2024 10:40, всього редагувалось 6 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Най пан навчиться спочатку грамотно (без помилок) писати і логічно викладати свої думки в письмовій формі. Ваша манера і стиль письма свідчать про те, що в школі і ВУЗі ви вчились, гм-гм, без ентузіазму, як мінімум. Якщо взагалі вчились
Бажаю успіху у скупівлі творіннь войцеховського. Дійсно, на всякий товар є свій покупець
Когда нет ответа, то начинают нести бред про стиль письма. Поэтому ваше время смотреть ТВ марафон.)
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