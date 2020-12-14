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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11872118731187411875
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:А у Вас прогноз 50?. Лично я сдал по 37,5 прокрутил в грн. несколько операций и теперь пускаю грн, дол, евро в др. операции. Или у вас политика сидеть в у.е. и молится на бумажки? Все деньги ежедневно должны быть в обороте, а не в сундуке с замком в ожидании курса. Но предположим завтра он будет 50 и что дальше с у.е. делать? ждать курса 100 с обсуждением здесь на форуме кто дал какой прогноз...?

Цього року не вірю ні в 50, ні в 100, так само не вірю ні в 34, ні в 37.50.

Чому Ви вирішили, що якщо хтось не вірить в 34 чи 37, то обов'язково має вірити в 50 чи 100?
Zochan
 
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