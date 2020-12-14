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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 лип, 2024 13:02
Игорь Алексеевич написав:А у Вас прогноз 50?. Лично я сдал по 37,5 прокрутил в грн. несколько операций и теперь пускаю грн, дол, евро в др. операции. Или у вас политика сидеть в у.е. и молится на бумажки? Все деньги ежедневно должны быть в обороте, а не в сундуке с замком в ожидании курса. Но предположим завтра он будет 50 и что дальше с у.е. делать? ждать курса 100 с обсуждением здесь на форуме кто дал какой прогноз...?
Цього року не вірю ні в 50, ні в 100, так само не вірю ні в 34, ні в 37.50.
Чому Ви вирішили, що якщо хтось не вірить в 34 чи 37, то обов'язково має вірити в 50 чи 100?
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Zochan
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Додано: Сер 24 лип, 2024 13:16
Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет.
Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5
Ваш новий прогноз може бути ще небезпечніший
, тому що можна застрягнути з нерухомістю.
Якщо досі не побачили, що відбувається з нерухомістю, спробуйте щось продати...
Київ одне з вічних міст. Що вангуєте для Києва, який Амаргедон чи Великий Потоп?
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flyman
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Додано: Сер 24 лип, 2024 13:26
flyman написав:Київ одне з вічних міст. Що вангуєте для Києва, який Амаргедон чи Великий Потоп?
Чому відразу Армагедон. Просто зараз не час бігти скуповувати нерухомість.
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Zochan
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Додано: Сер 24 лип, 2024 13:33
flyman написав: Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет.
Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5
Ваш новий прогноз може бути ще небезпечніший
, тому що можна застрягнути з нерухомістю.
Якщо досі не побачили, що відбувається з нерухомістю, спробуйте щось продати...
Київ одне з вічних міст. Що вангуєте для Києва, який Амаргедон чи Великий Потоп?
ОШ + ЯЗ по Юрі-теплотехніку.
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Додано: Сер 24 лип, 2024 13:55
somilitark написав:
Там була площа 27 квадратів, буільш сучасний ремонт, просили 30 тисяч.
АЛЕ, поверх 27-й!!!
разве там не 24х этажка?
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Додано: Сер 24 лип, 2024 13:58
airmax78 написав:
Ремонт дизайнерський. Сміливі кольори. За яки дизайнеру руки б відірвати. Навіть штори дизайнерськи: з трьох різних штор
женские расцветки, найдут своего почитателя
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