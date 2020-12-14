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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11872118731187411875
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:А у Вас прогноз 50?. Лично я сдал по 37,5 прокрутил в грн. несколько операций и теперь пускаю грн, дол, евро в др. операции. Или у вас политика сидеть в у.е. и молится на бумажки? Все деньги ежедневно должны быть в обороте, а не в сундуке с замком в ожидании курса. Но предположим завтра он будет 50 и что дальше с у.е. делать? ждать курса 100 с обсуждением здесь на форуме кто дал какой прогноз...?

Цього року не вірю ні в 50, ні в 100, так само не вірю ні в 34, ні в 37.50.

Чому Ви вирішили, що якщо хтось не вірить в 34 чи 37, то обов'язково має вірити в 50 чи 100?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:16

  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет.

Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5

Ваш новий прогноз може бути ще небезпечніший, тому що можна застрягнути з нерухомістю.
Якщо досі не побачили, що відбувається з нерухомістю, спробуйте щось продати...

Київ одне з вічних міст. Що вангуєте для Києва, який Амаргедон чи Великий Потоп?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Київ одне з вічних міст. Що вангуєте для Києва, який Амаргедон чи Великий Потоп?

Чому відразу Армагедон. Просто зараз не час бігти скуповувати нерухомість.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:33

  flyman написав:
  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет.

Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5

Ваш новий прогноз може бути ще небезпечніший, тому що можна застрягнути з нерухомістю.
Якщо досі не побачили, що відбувається з нерухомістю, спробуйте щось продати...

Київ одне з вічних міст. Що вангуєте для Києва, який Амаргедон чи Великий Потоп?

ОШ + ЯЗ по Юрі-теплотехніку. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  somilitark написав:Там була площа 27 квадратів, буільш сучасний ремонт, просили 30 тисяч.
АЛЕ, поверх 27-й!!!
разве там не 24х этажка?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ремонт дизайнерський. Сміливі кольори. За яки дизайнеру руки б відірвати. Навіть штори дизайнерськи: з трьох різних штор
женские расцветки, найдут своего почитателя
Proofy
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