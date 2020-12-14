Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Игорь Алексеевич написав:А у Вас прогноз 50?. Лично я сдал по 37,5 прокрутил в грн. несколько операций и теперь пускаю грн, дол, евро в др. операции. Или у вас политика сидеть в у.е. и молится на бумажки? Все деньги ежедневно должны быть в обороте, а не в сундуке с замком в ожидании курса. Но предположим завтра он будет 50 и что дальше с у.е. делать? ждать курса 100 с обсуждением здесь на форуме кто дал какой прогноз...?
Цього року не вірю ні в 50, ні в 100, так само не вірю ні в 34, ні в 37.50.
Чому Ви вирішили, що якщо хтось не вірить в 34 чи 37, то обов'язково має вірити в 50 чи 100?
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет. Сейчас время не на форумах сидеть, а превращать фантики зелёные в ликвидный актив. Летающие знатоки всё ждут курса 50, но как бы за пару недель не увидели 39.))А потом и ниже. Если сегодня активно начали писать про предложения Трампа, то завтра увидим предложения и от партии Байдена. Страны Европы и Китай тоже не хотят остаться в стороне распред. финанс. потоков, начали чухать репу. Ждёмс выборы в Америке и увидим потом реальные схемы переговорных процесов и окончания войны. А пока лето, проблемы со светом, то ещё остаются не плохие предложения по покупки недвиж.
почему не /2 ? а откуда топливо на недвигу будет ? Экономика разрушена (своими же), бюджет на половину оплачивается из-за бугра. АА, понял, репарации. Ну-ну, ждите
Zochan написав:Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5
Ваш новий прогноз може бути ще небезпечніший, тому що можна застрягнути з нерухомістю. Якщо досі не побачили, що відбувається з нерухомістю, спробуйте щось продати...
Київ одне з вічних міст. Що вангуєте для Києва, який Амаргедон чи Великий Потоп?
ОШ + ЯЗ по Юрі-теплотехніку.
ОШ стався у 2022, зараз початок ЯЗ. Партнери накачали баблом, навіть якщо припустити, що по закінченні інтенсивних БД багато дембільнеться і буде без роботи у напіврозваленій економіці, а партнери перестарнуть фінансувати, то і тоді КРЖН буде слабо стагнувати на фоні "наслідків гелікоптерно-ковідного кількісного пом'якшення" розтягнутого в часі періодом "небувало високих ставок в 5% ФРС". Ба навіть більше, процес поширення інфляції США в довколишнє середовище, як приплив на березі океану підніме всі лодки, в тому числі і в Києві на 1.5Х від доковідних (без врахування інших чинників), хоча друкарський станок далі друкує і державний борг об"єднаних штатів далі росте небувалими темпами (1трильон в 100 днів, +-).
Востаннє редагувалось flyman в Сер 24 лип, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.