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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11873118741187511876>
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:А у Вас прогноз 50?. Лично я сдал по 37,5 прокрутил в грн. несколько операций и теперь пускаю грн, дол, евро в др. операции. Или у вас политика сидеть в у.е. и молится на бумажки? Все деньги ежедневно должны быть в обороте, а не в сундуке с замком в ожидании курса. Но предположим завтра он будет 50 и что дальше с у.е. делать? ждать курса 100 с обсуждением здесь на форуме кто дал какой прогноз...?

Цього року не вірю ні в 50, ні в 100, так само не вірю ні в 34, ні в 37.50.

Чому Ви вирішили, що якщо хтось не вірить в 34 чи 37, то обов'язково має вірити в 50 чи 100?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:16

  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет.

Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5

Ваш новий прогноз може бути ще небезпечніший, тому що можна застрягнути з нерухомістю.
Якщо досі не побачили, що відбувається з нерухомістю, спробуйте щось продати...

Київ одне з вічних міст. Що вангуєте для Києва, який Амаргедон чи Великий Потоп?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Київ одне з вічних міст. Що вангуєте для Києва, який Амаргедон чи Великий Потоп?

Чому відразу Армагедон. Просто зараз не час бігти скуповувати нерухомість.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:33

  flyman написав:
  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет.

Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5

Ваш новий прогноз може бути ще небезпечніший, тому що можна застрягнути з нерухомістю.
Якщо досі не побачили, що відбувається з нерухомістю, спробуйте щось продати...

Київ одне з вічних міст. Що вангуєте для Києва, який Амаргедон чи Великий Потоп?

ОШ + ЯЗ по Юрі-теплотехніку. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  somilitark написав:Там була площа 27 квадратів, буільш сучасний ремонт, просили 30 тисяч.
АЛЕ, поверх 27-й!!!
разве там не 24х этажка?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ремонт дизайнерський. Сміливі кольори. За яки дизайнеру руки б відірвати. Навіть штори дизайнерськи: з трьох різних штор
женские расцветки, найдут своего почитателя
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 15:48

  Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет. Сейчас время не на форумах сидеть, а превращать фантики зелёные в ликвидный актив.
Летающие знатоки всё ждут курса 50, но как бы за пару недель не увидели 39.))А потом и ниже.
Если сегодня активно начали писать про предложения Трампа, то завтра увидим предложения и от партии Байдена. Страны Европы и Китай тоже не хотят остаться в стороне распред. финанс. потоков, начали чухать репу. Ждёмс выборы в Америке и увидим потом реальные схемы переговорных процесов и окончания войны.
А пока лето, проблемы со светом, то ещё остаются не плохие предложения по покупки недвиж.


почему не /2 ?
а откуда топливо на недвигу будет ? Экономика разрушена (своими же), бюджет на половину оплачивается из-за бугра. АА, понял, репарации. Ну-ну, ждите
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 15:54

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:
  Zochan написав:Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5

Ваш новий прогноз може бути ще небезпечніший, тому що можна застрягнути з нерухомістю.
Якщо досі не побачили, що відбувається з нерухомістю, спробуйте щось продати...

Київ одне з вічних міст. Що вангуєте для Києва, який Амаргедон чи Великий Потоп?

ОШ + ЯЗ по Юрі-теплотехніку. :mrgreen:

ОШ стався у 2022, зараз початок ЯЗ.
Партнери накачали баблом, навіть якщо припустити, що по закінченні інтенсивних БД багато дембільнеться і буде без роботи у напіврозваленій економіці, а партнери перестарнуть фінансувати, то і тоді КРЖН буде слабо стагнувати на фоні "наслідків гелікоптерно-ковідного кількісного пом'якшення" розтягнутого в часі періодом "небувало високих ставок в 5% ФРС". Ба навіть більше, процес поширення інфляції США в довколишнє середовище, як приплив на березі океану підніме всі лодки, в тому числі і в Києві на 1.5Х від доковідних (без врахування інших чинників), хоча друкарський станок далі друкує і державний борг об"єднаних штатів далі росте небувалими темпами (1трильон в 100 днів, +-).
Востаннє редагувалось flyman в Сер 24 лип, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 15:56

  Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2.

Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично

https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/24/7467173/
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 15:58

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2.

Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично

https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/24/7467173/

тепер ЛОМ Сирський замість ЛОМа Буданова
flyman
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