RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11873118741187511876
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:10

  flyman написав:Ба навіть більше, процес поширення інфляції США в довколишнє середовище, як приплив на березі океану підніме всі лодки, в тому числі і в Києві на 1.5Х від доковідних (без врахування інших чинників), хоча друкарський станок далі друкує і державний борг об"єднаних штатів далі росте небувалими темпами (1трильон в 100 днів, +-).

Флай, меньше читай московитських сайтів про те, як загниває Америка.
Ти вже зареєструвався в ТЦК? Оновив дані? Готовий отримати повістку і пройти ВЛК?
Як твої нахалбуди - вітер не розвалив? :wink:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23879
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:22

  Proofy написав:
  somilitark написав:Там була площа 27 квадратів, буільш сучасний ремонт, просили 30 тисяч.
АЛЕ, поверх 27-й!!!
разве там не 24х этажка?

https://flatfy.ua/uk/realty/1194572144?utm_source=copy

Там різні секції, є і 27 поверхів.
У мене колись була знайома, вона купила там двуху, все нормально переоформили, тепла, "видова", правда ліфти були не феншуй, вони вимушені були купувати нові Мітсубісі, деякі мешканці не хотіли купувати, вирішили питання дуже просто, встановили замки, хто здавав гроші, той отримав ключі, хто не хотів здавати десь 200 чи 250 доларів, той ходить пішки навіть коли є світло)))

А взагалі ті будинки норм, вони точно кращі ніж сучасні газоблокові юніти, там цегла з Вінниці заповнення міжквартирних простірів, поруч школа з басейном, ліс, метро, лікарні дитячі і дорослі, що ще треба?)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13291
З нами з: 30.12.09
Подякував: 698 раз.
Подякували: 3844 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:29

  baraka написав: Экономика разрушена (своими же), бюджет на половину оплачивается из-за бугра.

Це ж яким же треба бути цікавим, щоб таке видавати на гору???

В Охмадет теж протиракета влучила?
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13291
З нами з: 30.12.09
Подякував: 698 раз.
Подякували: 3844 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:45

  somilitark написав:
  baraka написав: Экономика разрушена (своими же), бюджет на половину оплачивается из-за бугра.

Це ж яким же треба бути цікавим, щоб таке видавати на гору???
В Охмадет теж протиракета влучила?

Хто вщент розвалив, роздерибанив сссрівську індустрію?
Хто добровільно віддав ядерну зброю? літаки, ракети? Хто родарував московії найбільшу АЕС в Європі? Хто розігнав або не створив за 30 років наукові колективи по конструюванню сучасних балістичних ракет?
Чому українські чиновники за 33 роки не здатні були побудувати жодного підземного завода з виробництва снарядів, ракет, літаків? Чому своєчасно не було набудовано невеликих сонячних станцій? Пройопи уркїнських чиновників викликають подив - як так можна? В СССР за такі речі їх посадили би на 15 років, з конфіскацією. А тут вони далі правлять бал. І наслідки будуть плачпевними.

П.С. Скільки мостів через Дніпро в Києві побудували ці придуркуваті дерибанщики, за 33 роки? Скільки нових станцій метро відкрили і затопили? :mrgreen:
Просто дегенерати якісь?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23879
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2544 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11873118741187511876
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2485, 2486, 2487
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24867 16637826
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2024 16:17
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5456835
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55583
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.