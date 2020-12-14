Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Ба навіть більше, процес поширення інфляції США в довколишнє середовище, як приплив на березі океану підніме всі лодки, в тому числі і в Києві на 1.5Х від доковідних (без врахування інших чинників), хоча друкарський станок далі друкує і державний борг об"єднаних штатів далі росте небувалими темпами (1трильон в 100 днів, +-).
Флай, меньше читай московитських сайтів про те, як загниває Америка. Ти вже зареєструвався в ТЦК? Оновив дані? Готовий отримати повістку і пройти ВЛК? Як твої нахалбуди - вітер не розвалив?
Там різні секції, є і 27 поверхів. У мене колись була знайома, вона купила там двуху, все нормально переоформили, тепла, "видова", правда ліфти були не феншуй, вони вимушені були купувати нові Мітсубісі, деякі мешканці не хотіли купувати, вирішили питання дуже просто, встановили замки, хто здавав гроші, той отримав ключі, хто не хотів здавати десь 200 чи 250 доларів, той ходить пішки навіть коли є світло)))
А взагалі ті будинки норм, вони точно кращі ніж сучасні газоблокові юніти, там цегла з Вінниці заповнення міжквартирних простірів, поруч школа з басейном, ліс, метро, лікарні дитячі і дорослі, що ще треба?)))
baraka написав: Экономика разрушена (своими же), бюджет на половину оплачивается из-за бугра.
Це ж яким же треба бути цікавим, щоб таке видавати на гору??? В Охмадет теж протиракета влучила?
Хто вщент розвалив, роздерибанив сссрівську індустрію? Хто добровільно віддав ядерну зброю? літаки, ракети? Хто родарував московії найбільшу АЕС в Європі? Хто розігнав або не створив за 30 років наукові колективи по конструюванню сучасних балістичних ракет? Чому українські чиновники за 33 роки не здатні були побудувати жодного підземного завода з виробництва снарядів, ракет, літаків? Чому своєчасно не було набудовано невеликих сонячних станцій? Пройопи уркїнських чиновників викликають подив - як так можна? В СССР за такі речі їх посадили би на 15 років, з конфіскацією. А тут вони далі правлять бал. І наслідки будуть плачпевними.
П.С. Скільки мостів через Дніпро в Києві побудували ці придуркуваті дерибанщики, за 33 роки? Скільки нових станцій метро відкрили і затопили? Просто дегенерати якісь?