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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11873118741187511876
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:22

  Proofy написав:
  somilitark написав:Там була площа 27 квадратів, буільш сучасний ремонт, просили 30 тисяч.
АЛЕ, поверх 27-й!!!
разве там не 24х этажка?

https://flatfy.ua/uk/realty/1194572144?utm_source=copy

Там різні секції, є і 27 поверхів.
У мене колись була знайома, вона купила там двуху, все нормально переоформили, тепла, "видова", правда ліфти були не феншуй, вони вимушені були купувати нові Мітсубісі, деякі мешканці не хотіли купувати, вирішили питання дуже просто, встановили замки, хто здавав гроші, той отримав ключі, хто не хотів здавати десь 200 чи 250 доларів, той ходить пішки навіть коли є світло)))

А взагалі ті будинки норм, вони точно кращі ніж сучасні газоблокові юніти, там цегла з Вінниці заповнення міжквартирних простірів, поруч школа з басейном, ліс, метро, лікарні дитячі і дорослі, що ще треба?)))
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:29

  baraka написав: Экономика разрушена (своими же), бюджет на половину оплачивается из-за бугра.

Це ж яким же треба бути цікавим, щоб таке видавати на гору???

В Охмадет теж протиракета влучила?
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:22

  somilitark написав:
  baraka написав: Экономика разрушена (своими же), бюджет на половину оплачивается из-за бугра.

Це ж яким же треба бути цікавим, щоб таке видавати на гору???

В Охмадет теж протиракета влучила?
вы все правильно описали.
А то знатоки знают стоимость сегодня домов совка и утверждают, что рынок стоит. Новостойки покупают быстро и не так легко еще найти квартиры в них с хорошим видом, этажом и ремонтом.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:41

  airmax78 написав: мене не здивує поява цілих будинків з занедбаними квартирами. Не впевнений що це станеться у Києві, але в інших містах України цього, мені здається, не уникнути.
льогко: більша половина Харкова буде порожня
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 20:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Всё верно. Враг уничтожая физически, должен был сплотить власть вокруг кардинальных реформ. Когда, если не сейчас - полная узурпация власти: диктатор может реализовать любые реформы.
Первый год, когда было реальная угроза, Ze говорил про либертарианство, уменьшение налогов, проверок.
Угроза минула - режим занялся уничтожением экономики.

Нехватка рабочей силы, кто должен будет кормить стареющую страну? Пакистанцы не будут покупать недвижимость. Они будут работать за 100 баксов и отсылать на родину
Бетон
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