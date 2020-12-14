Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Там різні секції, є і 27 поверхів. У мене колись була знайома, вона купила там двуху, все нормально переоформили, тепла, "видова", правда ліфти були не феншуй, вони вимушені були купувати нові Мітсубісі, деякі мешканці не хотіли купувати, вирішили питання дуже просто, встановили замки, хто здавав гроші, той отримав ключі, хто не хотів здавати десь 200 чи 250 доларів, той ходить пішки навіть коли є світло)))
А взагалі ті будинки норм, вони точно кращі ніж сучасні газоблокові юніти, там цегла з Вінниці заповнення міжквартирних простірів, поруч школа з басейном, ліс, метро, лікарні дитячі і дорослі, що ще треба?)))
baraka написав: Экономика разрушена (своими же), бюджет на половину оплачивается из-за бугра.
Це ж яким же треба бути цікавим, щоб таке видавати на гору???
В Охмадет теж протиракета влучила?
вы все правильно описали. А то знатоки знают стоимость сегодня домов совка и утверждают, что рынок стоит. Новостойки покупают быстро и не так легко еще найти квартиры в них с хорошим видом, этажом и ремонтом.
ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло»), що виступає розпорядником держпрограми «єОселя», узгодило збільшення ПриватБанком (обидва — Київ) суми кредиту до 8,5 млрд грн з 5 млрд грн.
baraka написав: Экономика разрушена (своими же), бюджет на половину оплачивается из-за бугра.
Це ж яким же треба бути цікавим, щоб таке видавати на гору???
В Охмадет теж протиракета влучила?
ой, мне кажется вы не курсе про тцк, гетьманцева, отказ от мобилизации экономики, повышения налогов, отказ нормально защищать и строить свою распределительную энергосистему, отказ от свобод и т.д. Не в курсе, что воюем мы людьми, а не оружием, воюем по-совковому.
Ну ок, сладких вам влажных снов с ванильными пони.