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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 лип, 2024 19:41
airmax78 написав:
мене не здивує поява цілих будинків з занедбаними квартирами. Не впевнений що це станеться у Києві, але в інших містах України цього, мені здається, не уникнути.
льогко: більша половина Харкова буде порожня
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Додано: Чет 25 лип, 2024 08:59
а сейчас реально найти мастеров по ремонту квартиры или нужно заказывать специалистов из Европы?
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Примат
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Додано: Чет 25 лип, 2024 13:30
ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло»), що виступає розпорядником держпрограми «єОселя», узгодило збільшення ПриватБанком (обидва — Київ) суми кредиту до 8,5 млрд грн з 5 млрд грн.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 15:31
Примат написав:
а сейчас реально найти мастеров по ремонту квартиры или нужно заказывать специалистов из Европы?
Полно. Самые лучшие мастера имхо - из Харькова
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Бетон
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:31
Игорь Алексеевич написав:
Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет. Сейчас время не на форумах сидеть, а превращать фантики зелёные в ликвидный актив.
Летающие знатоки всё ждут курса 50, но как бы за пару недель не увидели 39.))А потом и ниже.
Если сегодня активно начали писать про предложения Трампа, то завтра увидим предложения и от партии Байдена. Страны Европы и Китай тоже не хотят остаться в стороне распред. финанс. потоков, начали чухать репу. Ждёмс выборы в Америке и увидим потом реальные схемы переговорных процесов и окончания войны.
А пока лето, проблемы со светом, то ещё остаются не плохие предложения по покупки недвиж.
Війна може тривати ще 5 років
Про курс 39 забудьте
Який ліквідний актив?)
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:32
Moneta написав: Игорь Алексеевич написав:
Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет. Сейчас время не на форумах сидеть, а превращать фантики зелёные в ликвидный актив.
Летающие знатоки всё ждут курса 50, но как бы за пару недель не увидели 39.))А потом и ниже.
Если сегодня активно начали писать про предложения Трампа, то завтра увидим предложения и от партии Байдена. Страны Европы и Китай тоже не хотят остаться в стороне распред. финанс. потоков, начали чухать репу. Ждёмс выборы в Америке и увидим потом реальные схемы переговорных процесов и окончания войны.
А пока лето, проблемы со светом, то ещё остаются не плохие предложения по покупки недвиж.
не надоело сказки венского леса сочинять?
Ну з психічними захворюваннями зараз все погано)
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:33
1973cc11 написав: Игорь Алексеевич написав:
Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет. Сейчас время не на форумах сидеть, а превращать фантики зелёные в ликвидный актив.
Летающие знатоки всё ждут курса 50, но как бы за пару недель не увидели 39.))А потом и ниже.
Если сегодня активно начали писать про предложения Трампа, то завтра увидим предложения и от партии Байдена. Страны Европы и Китай тоже не хотят остаться в стороне распред. финанс. потоков, начали чухать репу. Ждёмс выборы в Америке и увидим потом реальные схемы переговорных процесов и окончания войны.
А пока лето, проблемы со светом, то ещё остаются не плохие предложения по покупки недвиж.
Прошу пробачення,Ви,мабуть,знєтеся на ціх справах,але,як на мене,то не треба бути аналітиком,щоб прорахувати відкладений попит та відкладену пропозицію... Я впевнений,що після війни бажаючих продати буде в рази більше,ніж тих,хто бажатиме придбати за гроші!!! І я впевнений,що громадян з грошима на житло в багато разів меньше,ніж громадян з житлом,бо кожен десь живе,а гроші має не кожен. Десь так. Думка моя.
Рожевий поні не враховує скільки людей ще виїде після війни
Зараз багато виїжджає 17 річних
ВНЗ напівпусті - яка в сраку нерухомість? Для кого?)
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:34
airmax78 написав: Moneta написав: Игорь Алексеевич написав:
Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет. Сейчас время не на форумах сидеть, а превращать фантики зелёные в ликвидный актив.
Летающие знатоки всё ждут курса 50, но как бы за пару недель не увидели 39.))А потом и ниже.
Если сегодня активно начали писать про предложения Трампа, то завтра увидим предложения и от партии Байдена. Страны Европы и Китай тоже не хотят остаться в стороне распред. финанс. потоков, начали чухать репу. Ждёмс выборы в Америке и увидим потом реальные схемы переговорных процесов и окончания войны.
А пока лето, проблемы со светом, то ещё остаются не плохие предложения по покупки недвиж.
не надоело сказки венского леса сочинять?
Прошу віденські ліси не чипати. Тут такого оптимізму немає.
Липень закінчується
Як там? Вже на валізах?)
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:38
Игорь Алексеевич написав: Zochan написав:
Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5
А у Вас прогноз 50?. Лично я сдал по 37,5 прокрутил в грн. несколько операций и теперь пускаю грн, дол, евро в др. операции. Или у вас политика сидеть в у.е. и молится на бумажки? Все деньги ежедневно должны быть в обороте, а не в сундуке с замком в ожидании курса. Но предположим завтра он будет 50 и что дальше с у.е. делать? ждать курса 100 с обсуждением здесь на форуме кто дал какой прогноз...?
Є варіант з оборота їх не витягнути)
Ви не нервуйте, пийте заспокійливе)
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:41
Бетон написав: Примат написав:
а сейчас реально найти мастеров по ремонту квартиры или нужно заказывать специалистов из Европы?
Полно. Самые лучшие мастера имхо - из Харькова
Не бреши)
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