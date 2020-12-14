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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:10
cherchiltank написав: Бетон написав: Примат написав:
а сейчас реально найти мастеров по ремонту квартиры или нужно заказывать специалистов из Европы?
Полно. Самые лучшие мастера имхо - из Харькова
Не бреши)
Я смотрю у тебя шизоидное обострение наложилось на климакс прямо с утра
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:14
kingkongovets написав:
ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло»), що виступає розпорядником держпрограми «єОселя», узгодило збільшення ПриватБанком (обидва — Київ) суми кредиту до 8,5 млрд грн з 5 млрд грн.
Новоявленный спикер КМДА не хочет новость про метро прокомментировать?
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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