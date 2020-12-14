Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло»), що виступає розпорядником держпрограми «єОселя», узгодило збільшення ПриватБанком (обидва — Київ) суми кредиту до 8,5 млрд грн з 5 млрд грн.
Новоявленный спикер КМДА не хочет новость про метро прокомментировать?
kingkongovets написав:ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло»), що виступає розпорядником держпрограми «єОселя», узгодило збільшення ПриватБанком (обидва — Київ) суми кредиту до 8,5 млрд грн з 5 млрд грн.
Новоявленный спикер КМДА не хочет новость про метро прокомментировать?
kingkongovets написав:ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло»), що виступає розпорядником держпрограми «єОселя», узгодило збільшення ПриватБанком (обидва — Київ) суми кредиту до 8,5 млрд грн з 5 млрд грн.
Новоявленный спикер КМДА не хочет новость про метро прокомментировать?