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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11875118761187711878
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:40

  cherchiltank написав:Продажі стоять - причому що новобудови що вторинка

Це неправда. По є-оселі продажі йдуть. З ресурсом - питання. Але поки у Укрфінжитла ця квазіемісійна гривня буде - іпотека, а відповідно і продажі, не зупиняться.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:46

  Олежан написав:
  cherchiltank написав:Продажі стоять - причому що новобудови що вторинка

ну не знаю. у меня знакомый в виннице уже 3-ю квартиру оборачивает (покупка - ремонт - продажа) за этот год

По перше це Вінниця
Там новобудов скільки? Хєр да ніхєра)
По друге купівля ремонт продаж це інший види бізнесу - скільки він при тому заробив та де він знаходить ремонтників то питання риторичне)
В Києві не продається навіть готове від забудовника
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:47

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Продажі стоять - причому що новобудови що вторинка

Це неправда. По є-оселі продажі йдуть. З ресурсом - питання. Але поки у Укрфінжитла ця квазіемісійна гривня буде - іпотека, а відповідно і продажі, не зупиняться.

В тебе в Відні є оселя?)
Що ти мелеш, сцикун дефективний?)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:25

  cherchiltank написав:
  Олежан написав:
  cherchiltank написав:Продажі стоять - причому що новобудови що вторинка

ну не знаю. у меня знакомый в виннице уже 3-ю квартиру оборачивает (покупка - ремонт - продажа) за этот год

По перше це Вінниця
Там новобудов скільки? Хєр да ніхєра)
По друге купівля ремонт продаж це інший види бізнесу - скільки він при тому заробив та де він знаходить ремонтників то питання риторичне)
В Києві не продається навіть готове від забудовника


поганому танцорі яйця мішають
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