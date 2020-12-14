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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:40
cherchiltank написав:
Продажі стоять - причому що новобудови що вторинка
Це неправда. По є-оселі продажі йдуть. З ресурсом - питання. Але поки у Укрфінжитла ця квазіемісійна гривня буде - іпотека, а відповідно і продажі, не зупиняться.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:46
Олежан написав: cherchiltank написав:
Продажі стоять - причому що новобудови що вторинка
ну не знаю. у меня знакомый в виннице уже 3-ю квартиру оборачивает (покупка - ремонт - продажа) за этот год
По перше це Вінниця
Там новобудов скільки? Хєр да ніхєра)
По друге купівля ремонт продаж це інший види бізнесу - скільки він при тому заробив та де він знаходить ремонтників то питання риторичне)
В Києві не продається навіть готове від забудовника
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:47
airmax78 написав: cherchiltank написав:
Продажі стоять - причому що новобудови що вторинка
Це неправда. По є-оселі продажі йдуть. З ресурсом - питання. Але поки у Укрфінжитла ця квазіемісійна гривня буде - іпотека, а відповідно і продажі, не зупиняться.
В тебе в Відні є оселя?)
Що ти мелеш, сцикун дефективний?)
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:25
cherchiltank написав: Олежан написав: cherchiltank написав:
Продажі стоять - причому що новобудови що вторинка
ну не знаю. у меня знакомый в виннице уже 3-ю квартиру оборачивает (покупка - ремонт - продажа) за этот год
По перше це Вінниця
Там новобудов скільки? Хєр да ніхєра)
По друге купівля ремонт продаж це інший види бізнесу - скільки він при тому заробив та де він знаходить ремонтників то питання риторичне)
В Києві не продається навіть готове від забудовника
поганому танцорі яйця мішають
заробляє 25% з однієї мінімум
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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