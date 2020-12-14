Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:У Відні такої іпотеки, яка б надавалась за ставкою значно нижчою від інфляції, немає.
А як же іпотека під 3% чи соц-житло за 600 Євро в новому районі Aspern Seestadt? До речі, як Вам цей район? Мені кажеться, це топ розвитку містобудівництва.
За місцевими стандартами - це дуже далеко. Метро туди ходить з затримками, по вихідних до 15 хв між потягами. Враховуючи що з центру туди їхати 30 хв чистого часу тільки в метро, шлях звідти до центру міста займає близько 1 години. Це ноу гоу для Відня. І тоді зовсім незрозумілою стає ціна цього "соціального" житла: від 6к ойро за метр. PS Іпотека зараз 4.5% річних.
Киев расширяется и уже нет смысла смотреть на центр. В каждом районе есть ТРЦ, школы, детск. садики, офисы и т.д. Люди снимают или живут в данных районах, т.к. место работы рядом, вся инфраструктура рядом и и они могут только раз в мес. выехать в центр, что бы погулять по Хрещатику с родств. или знакомыми, которые на пару дней приехали к ним в гости.
прогулялся по Яр.Валу, когда столы выносят на улицу и нужно протискиваться боком, касаясь задницей устриц и хинкали, а за бухлом в бары на улице - толпы очереди https://ibb.co/djtW7Wx. зашёл в книжный магаз на углу Лысенко с кофейней внутри и уютным камерным двориком за "Замком барона".
Игорь Алексеевич, место имеет значение. собираться и ехать, скажем, с борщаги, парковаться потом ехать обратно вы не будете
airmax78 написав:За місцевими стандартами - це дуже далеко. Метро туди ходить з затримками, по вихідних до 15 хв між потягами. Враховуючи що з центру туди їхати 30 хв чистого часу тільки в метро, шлях звідти до центру міста займає близько 1 години. Це ноу гоу для Відня. І тоді зовсім незрозумілою стає ціна цього "соціального" житла: від 6к ойро за метр. PS Іпотека зараз 4.5% річних.
Нолік загубився ?
6К ойро за квадратний метр квартири зі стелею 2.5м, зробленим ногами ремонтом, дешевим паркетом, сантехнікою, мокрим фасадом і архітектурою Ірпеня (за окремими виключеннями).
Та ладно, в тому районі Aspern Seestadt архітектура Ірпеня? Ви точно в Відні живете? Якби район - зразковий, не тільки для Австрії, але і для ЄС.
ПС на метро 30 хв, так а звідки ще 30 хвилин береться? "Архітектура Ірпеня", а насправді соцжитло