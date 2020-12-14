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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11875118761187711878
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:34

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:У Відні такої іпотеки, яка б надавалась за ставкою значно нижчою від інфляції, немає.

А як же іпотека під 3% чи соц-житло за 600 Євро в новому районі Aspern Seestadt?
До речі, як Вам цей район? Мені кажеться, це топ розвитку містобудівництва.

За місцевими стандартами - це дуже далеко. Метро туди ходить з затримками, по вихідних до 15 хв між потягами. Враховуючи що з центру туди їхати 30 хв чистого часу тільки в метро, шлях звідти до центру міста займає близько 1 години. Це ноу гоу для Відня. І тоді зовсім незрозумілою стає ціна цього "соціального" житла: від 6к ойро за метр.
PS Іпотека зараз 4.5% річних.
Киев расширяется и уже нет смысла смотреть на центр. В каждом районе есть ТРЦ, школы, детск. садики, офисы и т.д. Люди снимают или живут в данных районах, т.к. место работы рядом, вся инфраструктура рядом и и они могут только раз в мес. выехать в центр, что бы погулять по Хрещатику с родств. или знакомыми, которые на пару дней приехали к ним в гости.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 23:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

прогулялся по Яр.Валу, когда столы выносят на улицу и нужно протискиваться боком, касаясь задницей устриц и хинкали, а за бухлом в бары на улице - толпы очереди https://ibb.co/djtW7Wx. зашёл в книжный магаз на углу Лысенко с кофейней внутри и уютным камерным двориком за "Замком барона".

Игорь Алексеевич, место имеет значение. собираться и ехать, скажем, с борщаги, парковаться потом ехать обратно вы не будете
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 23:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:02

  Бетон написав:на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом

ні на скільки, якщо ви не збираєтеся там мешкати та займатися контрабасом в надії що приєднаєтеся до Угорщини
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:14

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:За місцевими стандартами - це дуже далеко. Метро туди ходить з затримками, по вихідних до 15 хв між потягами. Враховуючи що з центру туди їхати 30 хв чистого часу тільки в метро, шлях звідти до центру міста займає близько 1 години. Це ноу гоу для Відня. І тоді зовсім незрозумілою стає ціна цього "соціального" житла: від 6к ойро за метр.
PS Іпотека зараз 4.5% річних.


Нолік загубився ? :D

6К ойро за квадратний метр квартири зі стелею 2.5м, зробленим ногами ремонтом, дешевим паркетом, сантехнікою, мокрим фасадом і архітектурою Ірпеня (за окремими виключеннями).

Та ладно, в тому районі Aspern Seestadt архітектура Ірпеня? Ви точно в Відні живете? Якби район - зразковий, не тільки для Австрії, але і для ЄС.

ПС на метро 30 хв, так а звідки ще 30 хвилин береться?
"Архітектура Ірпеня", а насправді соцжитло
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:23

  Бетон написав:на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом

Спочатку ознайомтесь з закарпатським законодавством, зараз вони якісь свої норми законів постворювали.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 09:37

  BIGor написав:
  Бетон написав:на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом

Спочатку ознайомтесь з закарпатським законодавством, зараз вони якісь свої норми законів постворювали.

Тю. Хоча туди ще доїхати спробуй. Разом з грошима на яму тцк))

  flyman написав:
  Бетон написав:на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом

ні на скільки, якщо ви не збираєтеся там мешкати та займатися контрабасом в надії що приєднаєтеся до Угорщини

Дякую.
Бетон
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