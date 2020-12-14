Додано: Суб 27 лип, 2024 12:02

Бетон написав: Игорь Алексеевич, место имеет значение. собираться и ехать, скажем, с борщаги, парковаться потом ехать обратно вы не будете Игорь Алексеевич, место имеет значение. собираться и ехать, скажем, с борщаги, парковаться потом ехать обратно вы не будете

Но если вы пенсионер или свободный чел., то тогда вам это важно. В основном там покупают кв. для сдачи в аренду. Арендаторы в основном в новосторях молодые люди. Они с утра до вечера на работе в этом же районе. В выходные они могут себе позволить вырваться по ТРЦ и тогда где они находятся им по барабану. В основно в выходные все они передвигаются на авто, а в будни они выбирали себе жильё, что бы работа была рядом.