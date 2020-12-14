Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Міст Патона так стомився, що легше збудувати новий: чому роками не можуть відремонтувати головний міст Києва
«Міст Метро та міст Патона у Києві внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятки архітектури та містобудування, науки й техніки місцевого значення та мають охоронні договори. Міст ім. Є.О. Патона через р. Дніпро було збудовано в 1953 році, міст Метро — у 1965 році, та відтоді на них жодного разу не було проведено капітального ремонту. Одна з причин — неможливість узгодити вид робіт із Міністерством культури та здійснити вилучення споруд на час ремонту з реєстру пам’яток архітектури, адже законом передбачено, що вилучення з Реєстру здійснюється лише у разі, якщо пам'ятку зруйновано або пам'ятка втратила предмет охорони, що визначено у паспорті об'єкта.»
BIGor написав:Спочатку ознайомтесь з закарпатським законодавством, зараз вони якісь свої норми законів постворювали.
Які такі свої закони?? Были сепары на востоке,теперь на западе что ли??А центральная власть куда смотрит??Или примера дамбаса не достаточно?! Чи то ви так,навмання написали?? Приклад-шо там такого особливого наприймали?? І що означає фраза "Закарпатське законодавство"??
у нас слова «памʼятка архітектури» скоро станут ругательством как только где-то про них разговор, так сразу на горизонте появляются заброшки, развалины, пожары, непонятные активисты, суды за непонятно что, на которых прав тот, кто громче орет и корчит из себя жертву