Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Міст Патона так стомився, що легше збудувати новий: чому роками не можуть відремонтувати головний міст Києва
«Міст Метро та міст Патона у Києві внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятки архітектури та містобудування, науки й техніки місцевого значення та мають охоронні договори. Міст ім. Є.О. Патона через р. Дніпро було збудовано в 1953 році, міст Метро — у 1965 році, та відтоді на них жодного разу не було проведено капітального ремонту. Одна з причин — неможливість узгодити вид робіт із Міністерством культури та здійснити вилучення споруд на час ремонту з реєстру пам’яток архітектури, адже законом передбачено, що вилучення з Реєстру здійснюється лише у разі, якщо пам'ятку зруйновано або пам'ятка втратила предмет охорони, що визначено у паспорті об'єкта.»
BIGor написав:Спочатку ознайомтесь з закарпатським законодавством, зараз вони якісь свої норми законів постворювали.
Які такі свої закони?? Были сепары на востоке,теперь на западе что ли??А центральная власть куда смотрит??Или примера дамбаса не достаточно?! Чи то ви так,навмання написали?? Приклад-шо там такого особливого наприймали?? І що означає фраза "Закарпатське законодавство"??
у нас слова «памʼятка архітектури» скоро станут ругательством как только где-то про них разговор, так сразу на горизонте появляются заброшки, развалины, пожары, непонятные активисты, суды за непонятно что, на которых прав тот, кто громче орет и корчит из себя жертву
у нас слова «памʼятка архітектури» скоро станут ругательством как только где-то про них разговор, так сразу на горизонте появляются заброшки, развалины, пожары, непонятные активисты, суды за непонятно что, на которых прав тот, кто громче орет и корчит из себя жертву
100%
до речі по ставленню людини до «історичних памʼяток» можно легко визначити хто дійсно цікавиться історією та архітектурою Києва та переймається збереженням його культурної та історичної спадщини, а хто просто дуже хоче виглядати таким і через елементарний брак базових знань несе люту дикуху і є тупим інструментом в руках «активістів», «лідерів думок», говорячих партійних голів або просто інфоциган та хайпожерів
хайп зі знесенням садиби нікому досі невідомих Заленських - яскраве тому підтвердження
на першому фото - майже оригінальна (оригінальна була деревʼяною, яку згодом обклали цеглою) садиба в 1986 році
на 2, 3 та 4 - той новоділ 90х, що тільки що знесли там тоді нібито була «реконструкція з добудуванням другого поверху», а по факту стару хату знесли ще тоді
ніякого відношення до історичних памʼяток вона не мала і мати не могла - але кого це вже цікавить?
до речі як і новоділ 80х Гостиний двір, де теж завдяки «активістам» - а насправді звичайним шахраям та рекетирам - ми отримали на десятиліття заброшений смітник посеред шикарної туристичної локації
или история с Квітами України, где благодаря сходкам школьников на объекте под руководством неизвестных деятелей зданию присвоили охранный статус после того, как его уже начали сносить. теперь аналогично имеем заброшку в центре. с толпами хипстеров на частной собственности и препятствованием ими деятельности строителей безо всяких правовых оснований никакая полиция, конечно, ничего сделать не могла и не может
smdtranz написав:или история с Квітами України, где благодаря сходкам школьников на объекте под руководством неизвестных деятелей зданию присвоили охранный статус после того, как его уже начали сносить. теперь аналогично имеем заброшку в центре. с толпами хипстеров на частной собственности безо всякого решения суда никакая полиция, конечно, ничего сделать не могла и не может
абсолютно вірно, мені про КУ вже просто ліньки писати було)