Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Міст Патона так стомився, що легше збудувати новий: чому роками не можуть відремонтувати головний міст Києва
«Міст Метро та міст Патона у Києві внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятки архітектури та містобудування, науки й техніки місцевого значення та мають охоронні договори. Міст ім. Є.О. Патона через р. Дніпро було збудовано в 1953 році, міст Метро — у 1965 році, та відтоді на них жодного разу не було проведено капітального ремонту. Одна з причин — неможливість узгодити вид робіт із Міністерством культури та здійснити вилучення споруд на час ремонту з реєстру пам’яток архітектури, адже законом передбачено, що вилучення з Реєстру здійснюється лише у разі, якщо пам'ятку зруйновано або пам'ятка втратила предмет охорони, що визначено у паспорті об'єкта.»
BIGor написав:Спочатку ознайомтесь з закарпатським законодавством, зараз вони якісь свої норми законів постворювали.
Які такі свої закони?? Были сепары на востоке,теперь на западе что ли??А центральная власть куда смотрит??Или примера дамбаса не достаточно?! Чи то ви так,навмання написали?? Приклад-шо там такого особливого наприймали?? І що означає фраза "Закарпатське законодавство"??
у нас слова «памʼятка архітектури» скоро станут ругательством как только где-то про них разговор, так сразу на горизонте появляются заброшки, развалины, пожары, непонятные активисты, суды за непонятно что, на которых прав тот, кто громче орет и корчит из себя жертву
у нас слова «памʼятка архітектури» скоро станут ругательством как только где-то про них разговор, так сразу на горизонте появляются заброшки, развалины, пожары, непонятные активисты, суды за непонятно что, на которых прав тот, кто громче орет и корчит из себя жертву
100%
до речі по ставленню людини до «історичних памʼяток» можно легко визначити хто дійсно цікавиться історією та архітектурою Києва та переймається збереженням його культурної та історичної спадщини, а хто просто дуже хоче виглядати таким і через елементарний брак базових знань несе люту дикуху і є тупим інструментом в руках «активістів», «лідерів думок», говорячих партійних голів або просто інфоциган та хайпожерів
хайп зі знесенням садиби нікому досі невідомих Заленських - яскраве тому підтвердження
на першому фото - майже оригінальна (оригінальна була деревʼяною, яку згодом обклали цеглою) садиба в 1986 році
на 2, 3 та 4 - той новоділ 90х, що тільки що знесли там тоді нібито була «реконструкція з добудуванням другого поверху», а по факту стару хату знесли ще тоді
ніякого відношення до історичних памʼяток вона не мала і мати не могла - але кого це вже цікавить?
до речі як і новоділ 80х Гостиний двір, де теж завдяки «активістам» - а насправді звичайним шахраям та рекетирам - ми отримали на десятиліття заброшений смітник посеред шикарної туристичної локації
или история с Квітами України, где благодаря сходкам школьников на объекте под руководством неизвестных деятелей зданию присвоили охранный статус после того, как его уже начали сносить. теперь аналогично имеем заброшку в центре. с толпами хипстеров на частной собственности и препятствованием ими деятельности строителей безо всяких правовых оснований никакая полиция, конечно, ничего сделать не могла и не может
smdtranz написав:или история с Квітами України, где благодаря сходкам школьников на объекте под руководством неизвестных деятелей зданию присвоили охранный статус после того, как его уже начали сносить. теперь аналогично имеем заброшку в центре. с толпами хипстеров на частной собственности безо всякого решения суда никакая полиция, конечно, ничего сделать не могла и не может
абсолютно вірно, мені про КУ вже просто ліньки писати було)
_Mykola_ написав:Все закінчиться для Вашого будинку в листопаді-грудні, чи навіть січні, з швидкою покупкою будь-якого генератора який на тоді знайдете за ті ж 2 мільйони, але вже тільки на опалення та воду.
При 2-4 годинах на добу циркуляції опалення, Ваш будинок просто почне поступово охолоджуватися, яким би утепленим він не був. А коли температура у квартирах впаде менше ніж 15 градусів, ті хто був проти, будуть першими волати, давайте генератор і не важливо скільки він коштує. Але це буде потім. Люди не особливо задумуються зараз про це, "авось пропетляємо".
ІМХО Ймовірно вікно можливостей по докупівлі резервного живлення до жовтня ще буде, якщо кацапи ще щось не рознесуть.
А хто сказав що при наявності єлектрики 2-4 години, взагалі буде гаряча вода в місті? При такому розкладі навіть наявність генератора стане занадто коштовним задоволенням для більшості мешканців. Та його ресурс мабуть за рік-два потягне на капремонт або на придбання нового. Опалення вмикаю на мінімалках в грудні-березень, сподіваюсь не замерзнемо. Цікавіша ситуація буде в панелях які дуже швидко промерзають, та не мають мешканців спроможних платити за себе та двух сусідів...
Вікно можливостей мабуть вже зачинено, ціни на енергонезалежність дуже зросли...
До теплопунктів тепло місто подасть, це майже 99%. Воду також. А от в будинки то вже самі-самі. Робота генератора для 130 квартир для насосів без ліфта, на 130 квартир це недорого, моторесурс, так треба буде обслуговування і експлуатація включи\виключити, дотримуватись технічних інтервалів безперервної роботи. Коли опалення не буде в квартирах поруч, будинок буде охолоджуватися швидше. В панелях, там може бути циркуляція від теплопунктів.
Я вот читаю дискуссию и что-то мне кажется, что то, чего я не понимал раньше в США, сейчас для Украины в самый раз. В НЙ в многоквартирных домах стоят бойлеры в каждом доме. И на горячую воду и на отопление. Отопление паровое, то есть, никакой циркуляции. В котлах вода закипает под давлением, открывается клапан и пар идет в систему отопления. Есть однотрубные системы, в них пар заходит в юнит отопления (батарея), от давления и температуры закрывается специальный клапан и этот пардержится в батарее. Бойлер работает циклично. Потом он отключается и пар оставшийся в батарее конденсируется в воду, которая самотеком стекает обратно в бойлер. Есть закольцованная система - пар циркулирует по кругу, но особо сути не меняется, кроме того, что бойлер может работать без остановки. Минимальное потребление электричества нужно для фукционала бойлера и насоса на циркуляцию горячей воды. Бойлера есть електрические (что для Украины сейчас не вариант), газовые (газ в США очень дешевый, гидроразрыв пласта) и на нефтепродуктах (что-то среднее между соляркой и мазутом), есть комбинированные. В случае с газовыми, надо входное давление газа и совсем немного электрики (при даже 2 часах подачи в день, источник бесперебойного питания справится). В случае с нефтепродуктом (ойл тут называют), то просто периодически закачивать в резервуар. В Украине подобного плана бойлера делают, не знаю для каких целей, мой знакомый поставлял из Украины в США. Я тогда не совсем понимал кому они такие надо. Так что ориентир есть, если кто-то на форуме может донести это до боксера...есть тут его один фанат. Удовольствие недешевое. Тут такой бойлер под ключ - примерно 500-800 куе. Но мой знакомец их продавал (это было правда в начале 2010 по 200 куе (это уже цена в США), то есть, от украинского производителя (но без коррупционной составляющей) это может сейчас быть в районе 200 куе. плюс монтаж. Возможно будут проблемы в домах с горизонтальной разводкой - конденсат будет создавать водяные "пробки". В старых домах, с байпасами и вертикальной разводкой проблем быть не должно.
так а что с бойлерами делать? перестраивать отопление всего города? сейчас теплосеть работает с отключениями света, не было отопления зимой 22/23 пару раз по полдня когда электричества не было совсем в течении 2-3 суток. и то этот вопрос решили переключениями и генераторами.
если надо насосы запирать, проще это сделать от инвертора или генератора, чем городить огород. иными словами, центральное отопление ляжет тогда, когда света не будет вообще нигде и подолгу, и то не факт. но тогда уже на буржуйки будем переходить
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет.
Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5
Ваш новий прогноз може бути ще небезпечніший, тому що можна застрягнути з нерухомістю. Якщо досі не побачили, що відбувається з нерухомістю, спробуйте щось продати...
Во первых надо отличать сегодн. потребности недвижиости от вчер. дней. Лично я готов рассмотреть ещё несколько квартир к покупкам в новостройках. Можете предложения скинуть мне в личку. Только сараи построек совка не предлагать. Смотрю здесь собрались знатоки пугалок по недвиж., как на лавочках пенсы с ежеждн. обсуждением ТВ марафона.
Как как-то сказал один бывший украинец, который ныне зарабатывает на перепродажах домов в США "Мы дешево покупаем дома у пессимистов и дорого продаем оптимистам" Ничего личного, просто бизнес.