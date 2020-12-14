rjkz написав:

_Mykola_ написав: _Mykola_ написав: Все закінчиться для Вашого будинку в листопаді-грудні, чи навіть січні, з швидкою покупкою будь-якого генератора який на тоді знайдете за ті ж 2 мільйони, але вже тільки на опалення та воду.



При 2-4 годинах на добу циркуляції опалення, Ваш будинок просто почне поступово охолоджуватися, яким би утепленим він не був. А коли температура у квартирах впаде менше ніж 15 градусів, ті хто був проти, будуть першими волати, давайте генератор і не важливо скільки він коштує. Але це буде потім. Люди не особливо задумуються зараз про це, "авось пропетляємо".



ІМХО Ймовірно вікно можливостей по докупівлі резервного живлення до жовтня ще буде, якщо кацапи ще щось не рознесуть. Все закінчиться для Вашого будинку в листопаді-грудні, чи навіть січні, з швидкою покупкою будь-якого генератора який на тоді знайдете за ті ж 2 мільйони, але вже тільки на опалення та воду., Ваш будинок просто почне поступово охолоджуватися, яким би утепленим він не був. А коли температура у квартирах впаде менше ніж 15 градусів, ті хто був проти, будуть першими волати, давайте генератор і не важливо скільки він коштує. Але це буде потім. Люди не особливо задумуються зараз про це, "авось пропетляємо".ІМХО Ймовірно вікно можливостей по докупівлі резервного живлення до жовтня ще буде, якщо кацапи ще щось не рознесуть.



А хто сказав що при наявності єлектрики 2-4 години, взагалі буде гаряча вода в місті?

При такому розкладі навіть наявність генератора стане занадто коштовним задоволенням для більшості мешканців. Та його ресурс мабуть за рік-два потягне на капремонт або на придбання нового. Опалення вмикаю на мінімалках в грудні-березень, сподіваюсь не замерзнемо.

Цікавіша ситуація буде в панелях які дуже швидко промерзають, та не мають мешканців спроможних платити за себе та двух сусідів...



Вікно можливостей мабуть вже зачинено, ціни на енергонезалежність дуже зросли...



https://censor.net/ru/news/3501190/dtek_vtratyv_90_generatsiyi



Сподіваюсь пропетляємо...

До теплопунктів тепло місто подасть, це майже 99%. Воду також. А от в будинки то вже самі-самі. Робота генератора для 130 квартир для насосів без ліфта, на 130 квартир це недорого, моторесурс, так треба буде обслуговування і експлуатація включи\виключити, дотримуватись технічних інтервалів безперервної роботи. Коли опалення не буде в квартирах поруч, будинок буде охолоджуватися швидше. В панелях, там може бути циркуляція від теплопунктів. А хто сказав що при наявності єлектрики 2-4 години, взагалі буде гаряча вода в місті?При такому розкладі навіть наявність генератора стане занадто коштовним задоволенням для більшості мешканців. Та його ресурс мабуть за рік-два потягне на капремонт або на придбання нового. Опалення вмикаю на мінімалках в грудні-березень, сподіваюсь не замерзнемо.Цікавіша ситуація буде в панелях які дуже швидко промерзають, та не мають мешканців спроможних платити за себе та двух сусідів...Вікно можливостей мабуть вже зачинено, ціни на енергонезалежність дуже зросли...Сподіваюсь пропетляємо...До теплопунктів тепло місто подасть, це майже 99%. Воду також. А от в будинки то вже самі-самі. Робота генератора для 130 квартир для насосів без ліфта, на 130 квартир це недорого, моторесурс, так треба буде обслуговування і експлуатація включи\виключити, дотримуватись технічних інтервалів безперервної роботи. Коли опалення не буде в квартирах поруч, будинок буде охолоджуватися швидше. В панелях, там може бути циркуляція від теплопунктів.

Я вот читаю дискуссию и что-то мне кажется, что то, чего я не понимал раньше в США, сейчас для Украины в самый раз.В НЙ в многоквартирных домах стоят бойлеры в каждом доме.И на горячую воду и на отопление.Отопление паровое, то есть, никакой циркуляции.В котлах вода закипает под давлением, открывается клапан и пар идет в систему отопления.Есть однотрубные системы, в них пар заходит в юнит отопления (батарея), от давления и температуры закрывается специальный клапан и этот пардержится в батарее. Бойлер работает циклично. Потом он отключается и пар оставшийся в батарее конденсируется в воду, которая самотеком стекает обратно в бойлер.Есть закольцованная система - пар циркулирует по кругу, но особо сути не меняется, кроме того, что бойлер может работать без остановки.Минимальное потребление электричества нужно для фукционала бойлера и насоса на циркуляцию горячей воды.Бойлера есть електрические (что для Украины сейчас не вариант), газовые (газ в США очень дешевый, гидроразрыв пласта) и на нефтепродуктах (что-то среднее между соляркой и мазутом), есть комбинированные.В случае с газовыми, надо входное давление газа и совсем немного электрики (при даже 2 часах подачи в день, источник бесперебойного питания справится).В случае с нефтепродуктом (ойл тут называют), то просто периодически закачивать в резервуар.В Украине подобного плана бойлера делают, не знаю для каких целей, мой знакомый поставлял из Украины в США. Я тогда не совсем понимал кому они такие надо.Так что ориентир есть, если кто-то на форуме может донести это до боксера...есть тут его один фанат.Удовольствие недешевое.Тут такой бойлер под ключ - примерно 500-800 куе.Но мой знакомец их продавал (это было правда в начале 2010 по 200 куе (это уже цена в США), то есть, от украинского производителя (но без коррупционной составляющей) это может сейчас быть в районе 200 куе. плюс монтаж.Возможно будут проблемы в домах с горизонтальной разводкой - конденсат будет создавать водяные "пробки".В старых домах, с байпасами и вертикальной разводкой проблем быть не должно.