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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11877118781187911880
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 22:11

  rjkz написав:
  Игорь Алексеевич написав:
Игорь Алексеевич написав:Как только прозвучит слово - война закончена, то наутро цена на недвиж. *2. Кто не успел сегодня купить, то завтра тем более не успеет.

Це з тої опери, щоб купити влітку долар по 37.5, потрібно було встигнути його здати в лютому по 38.5

Ваш новий прогноз може бути ще небезпечніший, тому що можна застрягнути з нерухомістю.
Якщо досі не побачили, що відбувається з нерухомістю, спробуйте щось продати...
Во первых надо отличать сегодн. потребности недвижиости от вчер. дней. Лично я готов рассмотреть ещё несколько квартир к покупкам в новостройках. Можете предложения скинуть мне в личку. Только сараи построек совка не предлагать.
Смотрю здесь собрались знатоки пугалок по недвиж., как на лавочках пенсы с ежеждн. обсуждением ТВ марафона.

Как как-то сказал один бывший украинец, который ныне зарабатывает на перепродажах домов в США
"Мы дешево покупаем дома у пессимистов и дорого продаем оптимистам"
Ничего личного, просто бизнес.

Золотые слова.
Это нужно в рамку и повесить.
так повеяло свободой и захотелось в США
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 22:14

  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:
  _Mykola_ написав:Все закінчиться для Вашого будинку в листопаді-грудні, чи навіть січні, з швидкою покупкою будь-якого генератора який на тоді знайдете за ті ж 2 мільйони, але вже тільки на опалення та воду. :mrgreen:

При 2-4 годинах на добу циркуляції опалення, Ваш будинок просто почне поступово охолоджуватися, яким би утепленим він не був. А коли температура у квартирах впаде менше ніж 15 градусів, ті хто був проти, будуть першими волати, давайте генератор і не важливо скільки він коштує. Але це буде потім. Люди не особливо задумуються зараз про це, "авось пропетляємо".

ІМХО Ймовірно вікно можливостей по докупівлі резервного живлення до жовтня ще буде, якщо кацапи ще щось не рознесуть.


А хто сказав що при наявності єлектрики 2-4 години, взагалі буде гаряча вода в місті?
При такому розкладі навіть наявність генератора стане занадто коштовним задоволенням для більшості мешканців. Та його ресурс мабуть за рік-два потягне на капремонт або на придбання нового. Опалення вмикаю на мінімалках в грудні-березень, сподіваюсь не замерзнемо.
Цікавіша ситуація буде в панелях які дуже швидко промерзають, та не мають мешканців спроможних платити за себе та двух сусідів... :(

Вікно можливостей мабуть вже зачинено, ціни на енергонезалежність дуже зросли...

https://censor.net/ru/news/3501190/dtek_vtratyv_90_generatsiyi

Сподіваюсь пропетляємо... 8)
До теплопунктів тепло місто подасть, це майже 99%. Воду також. А от в будинки то вже самі-самі. Робота генератора для 130 квартир для насосів без ліфта, на 130 квартир це недорого, моторесурс, так треба буде обслуговування і експлуатація включи\виключити, дотримуватись технічних інтервалів безперервної роботи. Коли опалення не буде в квартирах поруч, будинок буде охолоджуватися швидше. В панелях, там може бути циркуляція від теплопунктів.


Я вот читаю дискуссию и что-то мне кажется, что то, чего я не понимал раньше в США, сейчас для Украины в самый раз.
В НЙ в многоквартирных домах стоят бойлеры в каждом доме.
И на горячую воду и на отопление.
Отопление паровое, то есть, никакой циркуляции.
В котлах вода закипает под давлением, открывается клапан и пар идет в систему отопления.
Есть однотрубные системы, в них пар заходит в юнит отопления (батарея), от давления и температуры закрывается специальный клапан и этот пардержится в батарее. Бойлер работает циклично. Потом он отключается и пар оставшийся в батарее конденсируется в воду, которая самотеком стекает обратно в бойлер.
Есть закольцованная система - пар циркулирует по кругу, но особо сути не меняется, кроме того, что бойлер может работать без остановки.
Минимальное потребление электричества нужно для фукционала бойлера и насоса на циркуляцию горячей воды.
Бойлера есть електрические (что для Украины сейчас не вариант), газовые (газ в США очень дешевый, гидроразрыв пласта) и на нефтепродуктах (что-то среднее между соляркой и мазутом), есть комбинированные.
В случае с газовыми, надо входное давление газа и совсем немного электрики (при даже 2 часах подачи в день, источник бесперебойного питания справится).
В случае с нефтепродуктом (ойл тут называют), то просто периодически закачивать в резервуар.
В Украине подобного плана бойлера делают, не знаю для каких целей, мой знакомый поставлял из Украины в США. Я тогда не совсем понимал кому они такие надо.
Так что ориентир есть, если кто-то на форуме может донести это до боксера...есть тут его один фанат.
Удовольствие недешевое.
Тут такой бойлер под ключ - примерно 500-800 куе.
Но мой знакомец их продавал (это было правда в начале 2010 по 200 куе (это уже цена в США), то есть, от украинского производителя (но без коррупционной составляющей) это может сейчас быть в районе 200 куе. плюс монтаж.
Возможно будут проблемы в домах с горизонтальной разводкой - конденсат будет создавать водяные "пробки".
В старых домах, с байпасами и вертикальной разводкой проблем быть не должно.

я такое видел в "Во все тяжкие". Уолтер Вайт монтировал.
знакомый сантехник какую-то печку на соляре хочет приладить для отопления и дырку в стене для выхлопа. как тебе такое, Илон Маск?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 22:41

  Бетон написав:знакомый сантехник какую-то печку на соляре хочет приладить для отопления и дырку в стене для выхлопа. как тебе такое, Илон Маск?

Напевно це ось такий пристрій, але треба дуже ретельно підходити до вихлопу.
Отвір в стіні, може зіграти злий жарт, як з ним так і з сусідами.
_Mykola_
 
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