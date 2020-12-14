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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2024 12:33
Hotab написав:
Суть та сама: випалювати кисень для отримання тепла. Тільки в кілька раз дешевше.
пропановый только для коммерции годится помимо кислорода ещё запах от него на любителя.
для жилья все эти варианты +/- непригодны. А керосин и пропан пожароопасны. Только котлы.
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Пон 11 жов, 2021 18:05
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