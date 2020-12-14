пропановый только для коммерции годится помимо кислорода ещё запах от него на любителя.
для жилья все эти варианты +/- непригодны. А керосин и пропан пожароопасны. Только котлы.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 12:33
Додано: Нед 28 лип, 2024 15:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Жечь кислород в квартире для "сугреву" это ж гениально. Пропеллер в жо..у, соляра или керосин, а лучше авиационный слить и ты карлсон на турбо реактивной тяге
Додано: Нед 28 лип, 2024 15:53
Почекаємо зими і побачимо як (можливо) будуть грітись газовими плитами з центральним газопостачанням. І якось зразу питання спаленого кисню відійде на другий план, бо питання зігрітися вийде на перший.
Я приводив приклад з «фуджиком керосиновим» як живуть військові авіатори на війні. Там не до комфорту, там виживання. Але ключове - це безкоштовний керосин. За ніч спалити літру -пʼяту це ні про що, коли завтра вертоліт буде палити в повітрі 750л/год кожний.
Але якщо доведеться (не хотілось би щоб так трапилось ) цивільним теж якось треба буде виживати. І досвід військових може бути корисним.
Додано: Нед 28 лип, 2024 15:55
Додано: Нед 28 лип, 2024 16:21
vitaliiangel
Балон газовий купуй. Кілька. Оті пластмасові на 50 чи скільки там.
По 27 грн грітись - буде майже шара. Для кисню будеш провітрювати .
А , у тебе газовий котел. Ну то не факт що там в трубі газ буде.
Додано: Нед 28 лип, 2024 16:28
Слуш а почём ты продаёшь безкоштовний керосин? может я буду покупать.
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