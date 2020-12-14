RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11879118801188111882>
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 12:33

  Hotab написав:Суть та сама: випалювати кисень для отримання тепла. Тільки в кілька раз дешевше.
пропановый только для коммерции годится помимо кислорода ещё запах от него на любителя.

для жилья все эти варианты +/- непригодны. А керосин и пропан пожароопасны. Только котлы.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24290
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Жечь кислород в квартире для "сугреву" это ж гениально. Пропеллер в жо..у, соляра или керосин, а лучше авиационный слить и ты карлсон на турбо реактивной тяге
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2996
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:53

  Бетон написав:Жечь кислород в квартире для "сугреву" это ж гениально. Пропеллер в жо..у, соляра или керосин, а лучше авиационный слить и ты карлсон на турбо реактивной тяге

Почекаємо зими і побачимо як (можливо) будуть грітись газовими плитами з центральним газопостачанням. І якось зразу питання спаленого кисню відійде на другий план, бо питання зігрітися вийде на перший.
Я приводив приклад з «фуджиком керосиновим» як живуть військові авіатори на війні. Там не до комфорту, там виживання. Але ключове - це безкоштовний керосин. За ніч спалити літру -пʼяту це ні про що, коли завтра вертоліт буде палити в повітрі 750л/год кожний.

Але якщо доведеться (не хотілось би щоб так трапилось ) цивільним теж якось треба буде виживати. І досвід військових може бути корисним.
Hotab
 
Повідомлень: 12768
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:55

  Hotab написав:Але якщо доведеться (не хотілось би щоб так трапилось ) цивільним теж якось треба буде виживати. І досвід військових може бути корисним.
так делись опытом. Где можно слить халявный керосин?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24290
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 16:21

vitaliiangel
Балон газовий купуй. Кілька. Оті пластмасові на 50 чи скільки там.
По 27 грн грітись - буде майже шара. Для кисню будеш провітрювати .
А , у тебе газовий котел. Ну то не факт що там в трубі газ буде.
Hotab
 
Повідомлень: 12768
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 16:28

  Hotab написав:vitaliiangel
Балон газовий купуй. Кілька. Оті пластмасові на 50 чи скільки там.
По 27 грн грітись - буде майже шара. Для кисню будеш провітрювати .
А , у тебе газовий котел. Ну то не факт що там в трубі газ буде.

Слуш а почём ты продаёшь безкоштовний керосин? может я буду покупать.
  Hotab написав:Але ключове - це безкоштовний керосин
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24290
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:17

vitaliiangel

Слуш а почём ты продаёшь безкоштовний керосин?


Бачив на коробках з гумкою «not for sale “?
А взагалі , примітивний вкид. Ну і як ти сам десь. :D
Я за військову службу вкрав десь аж 10 літрів керосину. Все ще будучи курсантом , по 2л возив «баклажки» коли їхав у відпустку батьку, коли вимикали світло тоді ще.
Ти з «комбінату » що крав? Жіночу білизну? Але ж для себе? Не продавав? :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 12768
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:26

  Hotab написав:Я за військову службу вкрав десь аж 10 літрів керосину.
а магнитол, запасок, айфонов? Алкоголь в супермаркетах? Полотенца в отелях? Не стесняйся здесь все свои.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24290
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:33

vitaliiangel
Не стесняйся здесь все свои.


Який ти свій?
Ти податки сотні доларів щомісяця не доплачуєш, і це в воюючій країні яка захищає твою годувальницю нерухомість. Фактично крадеш у неї!!
Ти свій? Ти кацапський))
Hotab
 
Повідомлень: 12768
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:39

  Hotab написав:vitaliiangel
Не стесняйся здесь все свои.


Який ти свій?
Ти податки сотні доларів щомісяця не доплачуєш, і це в воюючій країні яка захищає твою годувальницю нерухомість. Фактично крадеш у неї!!
Ти свій? Ти кацапський))

сісяй бюджетну сісю, не відволікайся, при курсі ПА45 відносно ПА36 на 25% буде уйовий недосісь, а в тебе вже при ПА41 і 14% ломка
Востаннє редагувалось flyman в Нед 28 лип, 2024 17:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35774
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 2782 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11879118801188111882>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2485, 2486, 2487
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24867 16640484
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2024 16:17
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5457082
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3426)
28.07.2024 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.