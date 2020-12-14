якэ ты дурнэ. на твои налоги страна воюет и платит тебе же пенсию. а ты еще керосин тыриш. тебе там не жарко?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2024 17:44
якэ ты дурнэ. на твои налоги страна воюет и платит тебе же пенсию. а ты еще керосин тыриш. тебе там не жарко?
Додано: Нед 28 лип, 2024 17:57
flyman
Так а курчата (ОВГЗ) то, курчата що там??
Їх коли рахувати треба, восени при 43, чи в травні по 46?
flyman
А що це за «база порівняння» 36?
Мені все перераховують на рівень інфляції.
В твердій валюті все виходить нарядненько. Ти хоч зі сльозами - платиш податки оптимізовані.
Ангел приховує, треба його нажабити як слід.
|