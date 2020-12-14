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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11879118801188111882
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:44

  Hotab написав:vitaliiangel
Не стесняйся здесь все свои.


Який ти свій?
Ти податки сотні доларів щомісяця не доплачуєш, і це в воюючій країні яка захищає твою годувальницю нерухомість. Фактично крадеш у неї!!
Ти свій? Ти кацапський))

якэ ты дурнэ. :D на твои налоги страна воюет и платит тебе же пенсию. а ты еще керосин тыриш. тебе там не жарко?

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:57

flyman

сісяй бюджетну сісю, не відволікайся, при курсі ПА45 відносно ПА36 на 25% буде уйовий недосісь, а в тебе вже при ПА41 і 14% ломка

Так а курчата (ОВГЗ) то, курчата що там?? :D
Їх коли рахувати треба, восени при 43, чи в травні по 46? :lol:

flyman

відносно ПА36


А що це за «база порівняння» 36? :D
Мені все перераховують на рівень інфляції. :D
В твердій валюті все виходить нарядненько. Ти хоч зі сльозами - платиш податки оптимізовані.
Ангел приховує, треба його нажабити як слід. :D
Hotab
 
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  #<1 ... 11879118801188111882
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