|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2024 12:33
Hotab написав:
Суть та сама: випалювати кисень для отримання тепла. Тільки в кілька раз дешевше.
пропановый только для коммерции годится помимо кислорода ещё запах от него на любителя.
для жилья все эти варианты +/- непригодны. А керосин и пропан пожароопасны. Только котлы.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24287
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3365 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 28 лип, 2024 15:39
Жечь кислород в квартире для "сугреву" это ж гениально. Пропеллер в жо..у, соляра или керосин, а лучше авиационный слить и ты карлсон на турбо реактивной тяге
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2996
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2024 15:53
Бетон написав:
Жечь кислород в квартире для "сугреву" это ж гениально. Пропеллер в жо..у, соляра или керосин, а лучше авиационный слить и ты карлсон на турбо реактивной тяге
Почекаємо зими і побачимо як (можливо) будуть грітись газовими плитами з центральним газопостачанням. І якось зразу питання спаленого кисню відійде на другий план, бо питання зігрітися вийде на перший.
Я приводив приклад з «фуджиком керосиновим» як живуть військові авіатори на війні. Там не до комфорту, там виживання. Але ключове - це безкоштовний керосин. За ніч спалити літру -пʼяту це ні про що, коли завтра вертоліт буде палити в повітрі 750л/год кожний.
Але якщо доведеться (не хотілось би щоб так трапилось ) цивільним теж якось треба буде виживати. І досвід військових може бути корисним.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12766
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 2255 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Нед 28 лип, 2024 16:21
vitaliiangel
Балон газовий купуй. Кілька. Оті пластмасові на 50 чи скільки там.
По 27 грн грітись - буде майже шара. Для кисню будеш провітрювати .
А , у тебе газовий котел. Ну то не факт що там в трубі газ буде.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12766
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 2255 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Нед 28 лип, 2024 18:41
Игорь Алексеевич написав: airmax78 написав:
За місцевими стандартами - це дуже далеко. Метро туди ходить з затримками, по вихідних до 15 хв між потягами. Враховуючи що з центру туди їхати 30 хв чистого часу тільки в метро, шлях звідти до центру міста займає близько 1 години. Це ноу гоу для Відня. І тоді зовсім незрозумілою стає ціна цього "соціального" житла: від 6к ойро за метр.
PS Іпотека зараз 4.5% річних.
Киев расширяется и уже нет смысла смотреть на центр. В каждом районе есть ТРЦ, школы, детск. садики, офисы и т.д. Люди снимают или живут в данных районах, т.к. место работы рядом, вся инфраструктура рядом и и они могут только раз в мес. выехать в центр, что бы погулять по Хрещатику с родств. или знакомыми, которые на пару дней приехали к ним в гости.
Якщо жити в Києві - то тільки в центрі. І цьому є декілька пояснень:
1. В Києві погано розвинутий громадський транспорт і постійні затори - живучи у центрі ти економиш головний ресурс - час. (і, насправді, цього аргументу необхідно і достатньо щоб жити в центрі - інші для естетів).
2. За межами центру міста архітектура Києва призводить до суіцидів. Ситуацію не рятують ті декілька сучасних ЖК, що тільки створюють ще більший контраст з навколишньою забудовою.
3. За межами центру міста ти випадаєш з щоденного культурного та соціального життя. Бо твоє життя перетворюєтья на вічне дім>робота>дім.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42993
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 5309 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 28 лип, 2024 18:42
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24287
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3365 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 28 лип, 2024 18:50
BIGor написав: airmax78 написав:
6К ойро за квадратний метр квартири зі стелею 2.5м, зробленим ногами ремонтом, дешевим паркетом, сантехнікою, мокрим фасадом і архітектурою Ірпеня
(за окремими виключеннями).
Та ладно, в тому районі Aspern Seestadt
архітектура Ірпеня? Ви точно в Відні живете? Якби район - зразковий, не тільки для Австрії, але і для ЄС.
ПС на метро 30 хв, так а звідки ще 30 хвилин береться?
"Архітектура Ірпеня", а насправді соцжитло
Ну так, вони в цьому роліку крутяться навколо центральної площі мікрорайону. А все що навколо там набудували - це такий Ірпень+ стайл. За винятком озеленення і громадських просторів. Немає там власного Ліневіча щоб навалити скрізь бикоко-МАФи. А додаткові 30 хвилин - це дійти до метро (над станцієй там живуть не тільки лише усі) та ще дочекатись самого потягу (що само по собі може скласти до 20 хвилин).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42993
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 5309 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 28 лип, 2024 18:56
kingkongovets написав:
smdtranz написав:или история с Квітами України, где благодаря сходкам школьников на объекте под руководством неизвестных деятелей зданию присвоили охранный статус после того, как его уже начали сносить. теперь аналогично имеем заброшку в центре.
с толпами хипстеров на частной собственности безо всякого решения суда никакая полиция, конечно, ничего сделать не могла и не может
абсолютно вірно, мені про КУ вже просто ліньки писати було)
На що перетворяться КУ я написав на цій гілці або в день акції або наступного дня. Це було настільки очевидно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42993
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 5309 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 28 лип, 2024 19:43
airmax78 написав:
За межами центру міста ти випадаєш з щоденного культурного та соціального життя. Бо твоє життя перетворюєтья на вічне дім>робота>дім.
Архитектура для кого?. Пенсионеры... Для людей 25-40 - это ежедневно работа, дети, садик, школа, ТРЦ, спорт залы., кафе. . Для них центр погулять в выходные дни.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8092
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 841 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonchik74
, Дюрі-бачі
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24867
|16640530
|
|
|1359
|5457082
|
|
|3
|55618
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|