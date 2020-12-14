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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11878118791188011881
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 12:33

  Hotab написав:Суть та сама: випалювати кисень для отримання тепла. Тільки в кілька раз дешевше.
пропановый только для коммерции годится помимо кислорода ещё запах от него на любителя.

для жилья все эти варианты +/- непригодны. А керосин и пропан пожароопасны. Только котлы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Жечь кислород в квартире для "сугреву" это ж гениально. Пропеллер в жо..у, соляра или керосин, а лучше авиационный слить и ты карлсон на турбо реактивной тяге
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:53

  Бетон написав:Жечь кислород в квартире для "сугреву" это ж гениально. Пропеллер в жо..у, соляра или керосин, а лучше авиационный слить и ты карлсон на турбо реактивной тяге

Почекаємо зими і побачимо як (можливо) будуть грітись газовими плитами з центральним газопостачанням. І якось зразу питання спаленого кисню відійде на другий план, бо питання зігрітися вийде на перший.
Я приводив приклад з «фуджиком керосиновим» як живуть військові авіатори на війні. Там не до комфорту, там виживання. Але ключове - це безкоштовний керосин. За ніч спалити літру -пʼяту це ні про що, коли завтра вертоліт буде палити в повітрі 750л/год кожний.

Але якщо доведеться (не хотілось би щоб так трапилось ) цивільним теж якось треба буде виживати. І досвід військових може бути корисним.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 16:21

vitaliiangel
Балон газовий купуй. Кілька. Оті пластмасові на 50 чи скільки там.
По 27 грн грітись - буде майже шара. Для кисню будеш провітрювати .
А , у тебе газовий котел. Ну то не факт що там в трубі газ буде.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 18:41

  Игорь Алексеевич написав:
  airmax78 написав:За місцевими стандартами - це дуже далеко. Метро туди ходить з затримками, по вихідних до 15 хв між потягами. Враховуючи що з центру туди їхати 30 хв чистого часу тільки в метро, шлях звідти до центру міста займає близько 1 години. Це ноу гоу для Відня. І тоді зовсім незрозумілою стає ціна цього "соціального" житла: від 6к ойро за метр.
PS Іпотека зараз 4.5% річних.
Киев расширяется и уже нет смысла смотреть на центр. В каждом районе есть ТРЦ, школы, детск. садики, офисы и т.д. Люди снимают или живут в данных районах, т.к. место работы рядом, вся инфраструктура рядом и и они могут только раз в мес. выехать в центр, что бы погулять по Хрещатику с родств. или знакомыми, которые на пару дней приехали к ним в гости.

Якщо жити в Києві - то тільки в центрі. І цьому є декілька пояснень:
1. В Києві погано розвинутий громадський транспорт і постійні затори - живучи у центрі ти економиш головний ресурс - час. (і, насправді, цього аргументу необхідно і достатньо щоб жити в центрі - інші для естетів).
2. За межами центру міста архітектура Києва призводить до суіцидів. Ситуацію не рятують ті декілька сучасних ЖК, що тільки створюють ще більший контраст з навколишньою забудовою.
3. За межами центру міста ти випадаєш з щоденного культурного та соціального життя. Бо твоє життя перетворюєтья на вічне дім>робота>дім.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 18:42

Hotab глянь кино про викингов
https://www.youtube.com/watch?v=FEpejEtlO0I
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 18:50

  BIGor написав:
  airmax78 написав:6К ойро за квадратний метр квартири зі стелею 2.5м, зробленим ногами ремонтом, дешевим паркетом, сантехнікою, мокрим фасадом і архітектурою Ірпеня (за окремими виключеннями).

Та ладно, в тому районі Aspern Seestadt архітектура Ірпеня? Ви точно в Відні живете? Якби район - зразковий, не тільки для Австрії, але і для ЄС.

ПС на метро 30 хв, так а звідки ще 30 хвилин береться?
"Архітектура Ірпеня", а насправді соцжитло

Ну так, вони в цьому роліку крутяться навколо центральної площі мікрорайону. А все що навколо там набудували - це такий Ірпень+ стайл. За винятком озеленення і громадських просторів. Немає там власного Ліневіча щоб навалити скрізь бикоко-МАФи. А додаткові 30 хвилин - це дійти до метро (над станцієй там живуть не тільки лише усі) та ще дочекатись самого потягу (що само по собі може скласти до 20 хвилин).
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 18:56

  kingkongovets написав:
smdtranz написав:или история с Квітами України, где благодаря сходкам школьников на объекте под руководством неизвестных деятелей зданию присвоили охранный статус после того, как его уже начали сносить. теперь аналогично имеем заброшку в центре.
с толпами хипстеров на частной собственности безо всякого решения суда никакая полиция, конечно, ничего сделать не могла и не может
абсолютно вірно, мені про КУ вже просто ліньки писати було)

На що перетворяться КУ я написав на цій гілці або в день акції або наступного дня. Це було настільки очевидно.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 19:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:За межами центру міста ти випадаєш з щоденного культурного та соціального життя. Бо твоє життя перетворюєтья на вічне дім>робота>дім.
Архитектура для кого?. Пенсионеры... Для людей 25-40 - это ежедневно работа, дети, садик, школа, ТРЦ, спорт залы., кафе. . Для них центр погулять в выходные дни.
Игорь Алексеевич
 
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