Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Бетон написав:прогулялся по Яр.Валу, когда столы выносят на улицу и нужно протискиваться боком, касаясь задницей устриц и хинкали, а за бухлом в бары на улице - толпы очереди https://ibb.co/djtW7Wx. зашёл в книжный магаз на углу Лысенко с кофейней внутри и уютным камерным двориком за "Замком барона".
Игорь Алексеевич, место имеет значение. собираться и ехать, скажем, с борщаги, парковаться потом ехать обратно вы не будете
Hotab написав:vitaliiangel Балон газовий купуй. Кілька. Оті пластмасові на 50 чи скільки там. По 27 грн грітись - буде майже шара. Для кисню будеш провітрювати . А , у тебе газовий котел. Ну то не факт що там в трубі газ буде.
Ну шикарно. Попалив в хаті, нагрів Повітря, потім його випустив на вулицю, бо треба провітрити бо дихати нічим. Хоча можна викрутитися. Ставиш таку пічку і ідеш гуляти поки тепле повітря нагріє стіни, а потім приходиш провітрюєш і якесь тепло в стінах залишиться. Головне дуба не врізати, коли заходить будешь
Якщо серйозно, основна проблема таких обігрівачів - герметична подача повітря для горіння ззовні, і вивід вихлопних газів. Якщо придумати якийсь коаксіальний шланг, який кидати у форточку, плюс невеликий вентилятор на піддув подачі, то можна викрутитися. Але без надійного сигналізатора СО та СО2 я би таке не використовував.
і ще нюанс герметичності такої конструкції, якщо в неї примусово подавати повітря для горіння. якщо її нема, то дим буде йти в хату. чим відрізняються зовні схожі камінні топки - в дорожчих герметичність максимальна. це треба для гарного горіння, ефективності та безпеки.