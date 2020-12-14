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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11879118801188111882
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 08:51

  Бетон написав:прогулялся по Яр.Валу, когда столы выносят на улицу и нужно протискиваться боком, касаясь задницей устриц и хинкали, а за бухлом в бары на улице - толпы очереди https://ibb.co/djtW7Wx. зашёл в книжный магаз на углу Лысенко с кофейней внутри и уютным камерным двориком за "Замком барона".

Игорь Алексеевич, место имеет значение. собираться и ехать, скажем, с борщаги, парковаться потом ехать обратно вы не будете

Хто про що а бетон про реберню)
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 08:52

  Бетон написав:на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом

Бери зразу 10
Потім здаси циганам)
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 08:53

  Бетон написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом


писали тут місцеві, що ужгородщина перегріта через закриті кордони, відкриють - піде вниз

Я б скористався цим. До нового року б зробив ремонт і спробувати пихнути. Конкуренція там менша. Бо київ стоїть мертвим грузом. Такого ще ніколи не було навіть в 22 році

Та невже?)
А як же заповнені кавʼярні та епіцентри?)
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 09:12

  Hotab написав:vitaliiangel
Балон газовий купуй. Кілька. Оті пластмасові на 50 чи скільки там.
По 27 грн грітись - буде майже шара. Для кисню будеш провітрювати .
А , у тебе газовий котел. Ну то не факт що там в трубі газ буде.



Ну шикарно. Попалив в хаті, нагрів Повітря, потім його випустив на вулицю, бо треба провітрити бо дихати нічим.
Хоча можна викрутитися. Ставиш таку пічку і ідеш гуляти поки тепле повітря нагріє стіни, а потім приходиш провітрюєш і якесь тепло в стінах залишиться. Головне дуба не врізати, коли заходить будешь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 09:18

Якщо серйозно, основна проблема таких обігрівачів - герметична подача повітря для горіння ззовні, і вивід вихлопних газів. Якщо придумати якийсь коаксіальний шланг, який кидати у форточку, плюс невеликий вентилятор на піддув подачі, то можна викрутитися. Але без надійного сигналізатора СО та СО2 я би таке не використовував.

і ще нюанс герметичності такої конструкції, якщо в неї примусово подавати повітря для горіння. якщо її нема, то дим буде йти в хату. чим відрізняються зовні схожі камінні топки - в дорожчих герметичність максимальна. це треба для гарного горіння, ефективності та безпеки.
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