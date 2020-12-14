Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
smdtranz написав:или история с Квітами України, где благодаря сходкам школьников на объекте под руководством неизвестных деятелей зданию присвоили охранный статус после того, как его уже начали сносить. теперь аналогично имеем заброшку в центре. с толпами хипстеров на частной собственности безо всякого решения суда никакая полиция, конечно, ничего сделать не могла и не может
абсолютно вірно, мені про КУ вже просто ліньки писати було)
На що перетворяться КУ я написав на цій гілці або в день акції або наступного дня. Це було настільки очевидно.
airmax78 написав:6К ойро за квадратний метр квартири зі стелею 2.5м, зробленим ногами ремонтом, дешевим паркетом, сантехнікою, мокрим фасадом і архітектурою Ірпеня (за окремими виключеннями).
Та ладно, в тому районі Aspern Seestadt архітектура Ірпеня? Ви точно в Відні живете? Якби район - зразковий, не тільки для Австрії, але і для ЄС.
ПС на метро 30 хв, так а звідки ще 30 хвилин береться? "Архітектура Ірпеня", а насправді соцжитло
Ну так, вони в цьому роліку крутяться навколо центральної площі мікрорайону. А все що навколо там набудували - це такий Ірпень+ стайл. За винятком озеленення і громадських просторів. Немає там власного Ліневіча щоб навалити скрізь бикоко-МАФи. А додаткові 30 хвилин - це дійти до метро (над станцієй там живуть не тільки лише усі) та ще дочекатись самого потягу (що само по собі може скласти до 20 хвилин).
Мне понравилась эта история с усадьбой зеленских. Действительно - ничего там старинного я там не увидел - красный кирпич внутренних стенок, вполне себе современные стальные каркасы внутри, утепление пенопластом и крашеный стеклохолст поверх - это вероятно именно так видит самый лучший мэр реставрацию "за кошти общины"?
Несколько лицемерно выглядит этот "праведный гнев" мэра после того, как на участке выгнали дом, а когда этот сарай возле калитки во двор элитного ЖК снесли - внезапно оказалось, что мэр очень против. А как он относится к новостройке прямо через дорогу от кирпичей "зныщеной усадьбы"? Тот домик мне показался даже более интересным с виду.