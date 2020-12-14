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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11877118781187911880
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 18:56

  kingkongovets написав:
smdtranz написав:или история с Квітами України, где благодаря сходкам школьников на объекте под руководством неизвестных деятелей зданию присвоили охранный статус после того, как его уже начали сносить. теперь аналогично имеем заброшку в центре.
с толпами хипстеров на частной собственности безо всякого решения суда никакая полиция, конечно, ничего сделать не могла и не может
абсолютно вірно, мені про КУ вже просто ліньки писати було)

На що перетворяться КУ я написав на цій гілці або в день акції або наступного дня. Це було настільки очевидно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 23:30

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:6К ойро за квадратний метр квартири зі стелею 2.5м, зробленим ногами ремонтом, дешевим паркетом, сантехнікою, мокрим фасадом і архітектурою Ірпеня (за окремими виключеннями).

Та ладно, в тому районі Aspern Seestadt архітектура Ірпеня? Ви точно в Відні живете? Якби район - зразковий, не тільки для Австрії, але і для ЄС.

ПС на метро 30 хв, так а звідки ще 30 хвилин береться?
"Архітектура Ірпеня", а насправді соцжитло

Ну так, вони в цьому роліку крутяться навколо центральної площі мікрорайону. А все що навколо там набудували - це такий Ірпень+ стайл. За винятком озеленення і громадських просторів. Немає там власного Ліневіча щоб навалити скрізь бикоко-МАФи. А додаткові 30 хвилин - це дійти до метро (над станцієй там живуть не тільки лише усі) та ще дочекатись самого потягу (що само по собі може скласти до 20 хвилин).

з"їздити у Віденьску оперу
https://www.facebook.com/watch?v=1025278498722415
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 00:14

  flyman написав:з"їздити у Віденьску оперу
https://www.facebook.com/watch?v=1025278498722415

Так я давно ж вже писав що Віденська опера - це просто бренд розкручений. Хтось мене тут ще критикував за це.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мне понравилась эта история с усадьбой зеленских. Действительно - ничего там старинного я там не увидел - красный кирпич внутренних стенок, вполне себе современные стальные каркасы внутри, утепление пенопластом и крашеный стеклохолст поверх - это вероятно именно так видит самый лучший мэр реставрацию "за кошти общины"?

Несколько лицемерно выглядит этот "праведный гнев" мэра после того, как на участке выгнали дом, а когда этот сарай возле калитки во двор элитного ЖК снесли - внезапно оказалось, что мэр очень против. А как он относится к новостройке прямо через дорогу от кирпичей "зныщеной усадьбы"? Тот домик мне показался даже более интересным с виду.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:01

Украинцы массово продают квартиры - их не успевают покупать: в чем проблема

https://grosi.znaj.ua/ru/490101-ukrajin ... u-problema
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:15

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 13:37

  vitaliiangel написав:
Украинцы массово продают квартиры - их не успевают покупать: в чем проблема

https://grosi.znaj.ua/ru/490101-ukrajin ... u-problema


я думаю это дно.
и сейчас тот момент когда надо одеть кроссовки и искать дармовые предложения.

в следующем году цены будут другие.

ожидаю до конца текущего года прекращение огня и начало мирных переговоров.

запомните этот пост и не говорите что вы не знали
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 14:10

  Олежан написав:
  vitaliiangel написав:
Украинцы массово продают квартиры - их не успевают покупать: в чем проблема

https://grosi.znaj.ua/ru/490101-ukrajin ... u-problema


я думаю это дно.
и сейчас тот момент когда надо одеть кроссовки и искать дармовые предложения.

в следующем году цены будут другие.

ожидаю до конца текущего года прекращение огня и начало мирных переговоров.

запомните этот пост и не говорите что вы не знали


зачем ловить падающий нож ?
baraka
 
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