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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11878118791188011881
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 16:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тут писали что е оселя работает.
У меня третий месяц поданы документы в Ощад. Подано всё абсолютно, включая оценку и предварительное решение.

Звонил покупатель, говорит государство не даёт банку денег. Звонят каждую неделю в банк.

Раз пишете что работает, так помогите на деле тогда
Бетон
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