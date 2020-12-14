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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11878118791188011881
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 16:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тут писали что е оселя работает.
У меня третий месяц поданы документы в Ощад. Подано всё абсолютно, включая оценку и предварительное решение.

Звонил покупатель, говорит государство не даёт банку денег. Звонят каждую неделю в банк.

Раз пишете что работает, так помогите на деле тогда
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:07

airmax78
Це буде для мене сигнал.


На продаж квітки?)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 05:14

  airmax78 написав:Якщо чесно - я очикую на реінкарнацію Трибеки і новий стояк круш. Це буде для мене сигнал.


Внутренний голос мне подсказывает, что Трибека не стояками круш в Киеве сейчас интересуется.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:04

Теж думаю що скоріше стояки в Маріуполі скупає, із могилами в дворах
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:15

trololo спочатку попередніх власників треба з хати витягти і зробити ту могилу..((
А потім вже оформляти стояки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Трібека давно ще писал(а/в) що давно вже в Польщі, а стояк квартир проданий.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:23

  Бетон написав:Тут писали что е оселя работает.
У меня третий месяц поданы документы в Ощад. Подано всё абсолютно, включая оценку и предварительное решение.

Звонил покупатель, говорит государство не даёт банку денег. Звонят каждую неделю в банк.

Бетон, зараз у можновладців не вистачає на осінь 500 ярдів, і от у них виникає дилема:
- продовжувати платити Долярчику на фронті,
- почати платити за єОселю щасливим власникам київської квартири.

Як думаєте, що вони оберуть? Навіть зважаючи на низькі когнітивні можливості та IQ наших можновладців?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:давно вже в Польщі, а стояк квартир продан

красавчик. вот это называется "вовремя выйти"
Олежан
 
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