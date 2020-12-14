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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 лип, 2024 16:00
Тут писали что е оселя работает.
У меня третий месяц поданы документы в Ощад. Подано всё абсолютно, включая оценку и предварительное решение.
Звонил покупатель, говорит государство не даёт банку денег. Звонят каждую неделю в банк.
Раз пишете что работает, так помогите на деле тогда
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Бетон
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Додано: Пон 29 лип, 2024 19:07
airmax78
Це буде для мене сигнал.
На продаж квітки?)
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Додано: Вів 30 лип, 2024 05:14
airmax78 написав:
Якщо чесно - я очикую на реінкарнацію Трибеки і новий стояк круш. Це буде для мене сигнал.
Внутренний голос мне подсказывает, что Трибека не стояками круш в Киеве сейчас интересуется.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 09:04
Теж думаю що скоріше стояки в Маріуполі скупає, із могилами в дворах
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trololo
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Додано: Вів 30 лип, 2024 09:15
trololo спочатку попередніх власників треба з хати витягти і зробити ту могилу..((
А потім вже оформляти стояки.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 09:19
Трібека давно ще писал(а/в) що давно вже в Польщі, а стояк квартир проданий.
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BIGor
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Додано: Вів 30 лип, 2024 09:23
Бетон написав:
Тут писали что е оселя работает.
У меня третий месяц поданы документы в Ощад. Подано всё абсолютно, включая оценку и предварительное решение.
Звонил покупатель, говорит государство не даёт банку денег. Звонят каждую неделю в банк.
Бетон, зараз у можновладців не вистачає на осінь 500 ярдів, і от у них виникає дилема:
- продовжувати платити Долярчику на фронті,
- почати платити за єОселю щасливим власникам київської квартири.
Як думаєте, що вони оберуть? Навіть зважаючи на низькі когнітивні можливості та IQ наших можновладців?
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BIGor
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Додано: Вів 30 лип, 2024 10:51
BIGor написав: Бетон написав:
Тут писали что е оселя работает.
У меня третий месяц поданы документы в Ощад. Подано всё абсолютно, включая оценку и предварительное решение.
Звонил покупатель, говорит государство не даёт банку денег. Звонят каждую неделю в банк.
Бетон, зараз у можновладців не вистачає на осінь 500 ярдів, і от у них виникає дилема:
- продовжувати платити Долярчику на фронті,
- почати платити за єОселю щасливим власникам київської квартири.
Як думаєте, що вони оберуть? Навіть зважаючи на низькі когнітивні можливості та IQ наших можновладців?
Я дивлюсь що балаболи тільки з дивана можуть розповідати як в країні все добре і правильно робиться.
Ну де ви? Пркажіть реальним прикладом. Де є оселя? Що мовчите?
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Бетон
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Додано: Вів 30 лип, 2024 12:35
Бетон написав: BIGor написав:
Бетон, зараз у можновладців не вистачає на осінь 500 ярдів, і от у них виникає дилема:
- продовжувати платити Долярчику на фронті,
- почати платити за єОселю щасливим власникам київської квартири.
Як думаєте, що вони оберуть? Навіть зважаючи на низькі когнітивні можливості та IQ наших можновладців?
Я дивлюсь що балаболи тільки з дивана можуть розповідати як в країні все добре і правильно робиться.
Ну де ви? Пркажіть реальним прикладом. Де є оселя? Що мовчите?
Ще раз кажу, або гроші на зарплати Успіхам, або єОселя. Якщо можновладі виберуть єОселю, підете Ви до Успіха, тільки не на 100 тис., а на 20 тис.
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BIGor
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_Klim
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