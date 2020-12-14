RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11878118791188011881
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 16:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тут писали что е оселя работает.
У меня третий месяц поданы документы в Ощад. Подано всё абсолютно, включая оценку и предварительное решение.

Звонил покупатель, говорит государство не даёт банку денег. Звонят каждую неделю в банк.

Раз пишете что работает, так помогите на деле тогда
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3007
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:07

airmax78
Це буде для мене сигнал.


На продаж квітки?)
Hotab
 
Повідомлень: 12775
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 05:14

  airmax78 написав:Якщо чесно - я очикую на реінкарнацію Трибеки і новий стояк круш. Це буде для мене сигнал.


Внутренний голос мне подсказывает, что Трибека не стояками круш в Киеве сейчас интересуется.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16842
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8394 раз.
Подякували: 5284 раз.
 
Профіль
7
3
6
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:04

Теж думаю що скоріше стояки в Маріуполі скупає, із могилами в дворах
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6060
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2664 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:15

trololo спочатку попередніх власників треба з хати витягти і зробити ту могилу..((
А потім вже оформляти стояки.
Hotab
 
Повідомлень: 12775
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Трібека давно ще писал(а/в) що давно вже в Польщі, а стояк квартир проданий.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9185
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:23

  Бетон написав:Тут писали что е оселя работает.
У меня третий месяц поданы документы в Ощад. Подано всё абсолютно, включая оценку и предварительное решение.

Звонил покупатель, говорит государство не даёт банку денег. Звонят каждую неделю в банк.

Бетон, зараз у можновладців не вистачає на осінь 500 ярдів, і от у них виникає дилема:
- продовжувати платити Долярчику на фронті,
- почати платити за єОселю щасливим власникам київської квартири.

Як думаєте, що вони оберуть? Навіть зважаючи на низькі когнітивні можливості та IQ наших можновладців?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9185
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:51

  BIGor написав:
  Бетон написав:Тут писали что е оселя работает.
У меня третий месяц поданы документы в Ощад. Подано всё абсолютно, включая оценку и предварительное решение.

Звонил покупатель, говорит государство не даёт банку денег. Звонят каждую неделю в банк.

Бетон, зараз у можновладців не вистачає на осінь 500 ярдів, і от у них виникає дилема:
- продовжувати платити Долярчику на фронті,
- почати платити за єОселю щасливим власникам київської квартири.

Як думаєте, що вони оберуть? Навіть зважаючи на низькі когнітивні можливості та IQ наших можновладців?

Я дивлюсь що балаболи тільки з дивана можуть розповідати як в країні все добре і правильно робиться.
Ну де ви? Пркажіть реальним прикладом. Де є оселя? Що мовчите?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3007
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:35

  Бетон написав:
  BIGor написав:Бетон, зараз у можновладців не вистачає на осінь 500 ярдів, і от у них виникає дилема:
- продовжувати платити Долярчику на фронті,
- почати платити за єОселю щасливим власникам київської квартири.

Як думаєте, що вони оберуть? Навіть зважаючи на низькі когнітивні можливості та IQ наших можновладців?

Я дивлюсь що балаболи тільки з дивана можуть розповідати як в країні все добре і правильно робиться.
Ну де ви? Пркажіть реальним прикладом. Де є оселя? Що мовчите?

Ще раз кажу, або гроші на зарплати Успіхам, або єОселя. Якщо можновладі виберуть єОселю, підете Ви до Успіха, тільки не на 100 тис., а на 20 тис.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9185
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11878118791188011881
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2485, 2486, 2487
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24869 16641610
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2024 10:46
Amethyst
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5457115
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55619
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12455)
30.07.2024 12:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.