Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2024 14:17
Бетон написав: BIGor написав: Бетон написав:
Тут писали что е оселя работает.
У меня третий месяц поданы документы в Ощад. Подано всё абсолютно, включая оценку и предварительное решение.
Звонил покупатель, говорит государство не даёт банку денег. Звонят каждую неделю в банк.
Бетон, зараз у можновладців не вистачає на осінь 500 ярдів, і от у них виникає дилема:
- продовжувати платити Долярчику на фронті,
- почати платити за єОселю щасливим власникам київської квартири.
Як думаєте, що вони оберуть? Навіть зважаючи на низькі когнітивні можливості та IQ наших можновладців?
Я дивлюсь що балаболи тільки з дивана можуть розповідати як в країні все добре і правильно робиться.
Ну де ви? Пркажіть реальним прикладом. Де є оселя? Що мовчите?
Ось:
https://ukrfinzhytlo.in.ua/wp-content/u ... 7_2024.pdf
Як я і писав: з травня знижуються показники, але все ще є і доволі значна сума.
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