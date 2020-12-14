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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11880118811188211883>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 14:17

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Тут писали что е оселя работает.
У меня третий месяц поданы документы в Ощад. Подано всё абсолютно, включая оценку и предварительное решение.

Звонил покупатель, говорит государство не даёт банку денег. Звонят каждую неделю в банк.

Бетон, зараз у можновладців не вистачає на осінь 500 ярдів, і от у них виникає дилема:
- продовжувати платити Долярчику на фронті,
- почати платити за єОселю щасливим власникам київської квартири.

Як думаєте, що вони оберуть? Навіть зважаючи на низькі когнітивні можливості та IQ наших можновладців?

Я дивлюсь що балаболи тільки з дивана можуть розповідати як в країні все добре і правильно робиться.
Ну де ви? Пркажіть реальним прикладом. Де є оселя? Що мовчите?

Ось: https://ukrfinzhytlo.in.ua/wp-content/u ... 7_2024.pdf Як я і писав: з травня знижуються показники, але все ще є і доволі значна сума.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 14:45

Всім привіт. Не дивлячись на песимістичні настрої щодо нерухомості, знаю багато історій, де люди заробляли гроші під час повномаштабки. Тільки якщо до неї це було в основному на тому що вклали в котлован і перед здачею продали, то зараз купують готове без ремонту і продають з ремонтом.
По моїм особистим спостереженням, бачу що зараз готове коштує не сильно дорожче котловану.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 15:09

  Kostia написав:Всім привіт. Не дивлячись на песимістичні настрої щодо нерухомості, знаю багато історій, де люди заробляли гроші під час повномаштабки. Тільки якщо до неї це було в основному на тому що вклали в котлован і перед здачею продали, то зараз купують готове без ремонту і продають з ремонтом.
По моїм особистим спостереженням, бачу що зараз готове коштує не сильно дорожче котловану.

Та ладно, справді можна купить без ремонту, зробить ремонт і продать?
Можна деталі, бо я чайник, хочу повчитися тріхи
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 15:31

  Бетон написав:
  Kostia написав:Всім привіт. Не дивлячись на песимістичні настрої щодо нерухомості, знаю багато історій, де люди заробляли гроші під час повномаштабки. Тільки якщо до неї це було в основному на тому що вклали в котлован і перед здачею продали, то зараз купують готове без ремонту і продають з ремонтом.
По моїм особистим спостереженням, бачу що зараз готове коштує не сильно дорожче котловану.

Та ладно, справді можна купить без ремонту, зробить ремонт і продать?
Можна деталі, бо я чайник, хочу повчитися тріхи

можна, тільки ремонт в подарунок
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:06

  Бетон написав:
  Kostia написав:Всім привіт. Не дивлячись на песимістичні настрої щодо нерухомості, знаю багато історій, де люди заробляли гроші під час повномаштабки. Тільки якщо до неї це було в основному на тому що вклали в котлован і перед здачею продали, то зараз купують готове без ремонту і продають з ремонтом.
По моїм особистим спостереженням, бачу що зараз готове коштує не сильно дорожче котловану.

Та ладно, справді можна купить без ремонту, зробить ремонт і продать?
Можна деталі, бо я чайник, хочу повчитися тріхи

Даю покроково інструкцію, можна не дякувати:

1 купуєш без ремонту
2 робиш ремонт
3 продаєш
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:25

Kostia
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І це лише з акаунтів Бетона.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:42

  Kostia написав:
  Бетон написав:
  Kostia написав:Всім привіт. Не дивлячись на песимістичні настрої щодо нерухомості, знаю багато історій, де люди заробляли гроші під час повномаштабки. Тільки якщо до неї це було в основному на тому що вклали в котлован і перед здачею продали, то зараз купують готове без ремонту і продають з ремонтом.
По моїм особистим спостереженням, бачу що зараз готове коштує не сильно дорожче котловану.

Та ладно, справді можна купить без ремонту, зробить ремонт і продать?
Можна деталі, бо я чайник, хочу повчитися тріхи

Даю покроково інструкцію, можна не дякувати:

1 купуєш без ремонту
2 робиш ремонт
3 продаєш


Дякую.
Я за поточний рік три продав.
Залишилася одна. Поверх, ремонт, ціна. Вид. Все добре. Покупці зявились в перший тиждень.
Три місяці нема грошей на є оселі.
Весь ринок стоїть мертво
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:45

Бетон цифри статистики від ИарМакса кажуть що продажі по є-оселі все ж.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:46

  Hotab написав:Kostia
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І це лише з акаунтів Бетона.

+ "Перша на селі " і "тьотя хрюша"😄
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Залишилася одна.

больше ничего не покупаешь? планируешь?
Олежан
 
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