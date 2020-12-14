Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всім привіт. Не дивлячись на песимістичні настрої щодо нерухомості, знаю багато історій, де люди заробляли гроші під час повномаштабки. Тільки якщо до неї це було в основному на тому що вклали в котлован і перед здачею продали, то зараз купують готове без ремонту і продають з ремонтом. По моїм особистим спостереженням, бачу що зараз готове коштує не сильно дорожче котловану.
Kostia написав:Всім привіт. Не дивлячись на песимістичні настрої щодо нерухомості, знаю багато історій, де люди заробляли гроші під час повномаштабки. Тільки якщо до неї це було в основному на тому що вклали в котлован і перед здачею продали, то зараз купують готове без ремонту і продають з ремонтом. По моїм особистим спостереженням, бачу що зараз готове коштує не сильно дорожче котловану.
Та ладно, справді можна купить без ремонту, зробить ремонт і продать? Можна деталі, бо я чайник, хочу повчитися тріхи
Kostia написав:Всім привіт. Не дивлячись на песимістичні настрої щодо нерухомості, знаю багато історій, де люди заробляли гроші під час повномаштабки. Тільки якщо до неї це було в основному на тому що вклали в котлован і перед здачею продали, то зараз купують готове без ремонту і продають з ремонтом. По моїм особистим спостереженням, бачу що зараз готове коштує не сильно дорожче котловану.
Та ладно, справді можна купить без ремонту, зробить ремонт і продать? Можна деталі, бо я чайник, хочу повчитися тріхи
Kostia написав:Всім привіт. Не дивлячись на песимістичні настрої щодо нерухомості, знаю багато історій, де люди заробляли гроші під час повномаштабки. Тільки якщо до неї це було в основному на тому що вклали в котлован і перед здачею продали, то зараз купують готове без ремонту і продають з ремонтом. По моїм особистим спостереженням, бачу що зараз готове коштує не сильно дорожче котловану.
Та ладно, справді можна купить без ремонту, зробить ремонт і продать? Можна деталі, бо я чайник, хочу повчитися тріхи
Kostia написав:Всім привіт. Не дивлячись на песимістичні настрої щодо нерухомості, знаю багато історій, де люди заробляли гроші під час повномаштабки. Тільки якщо до неї це було в основному на тому що вклали в котлован і перед здачею продали, то зараз купують готове без ремонту і продають з ремонтом. По моїм особистим спостереженням, бачу що зараз готове коштує не сильно дорожче котловану.
Та ладно, справді можна купить без ремонту, зробить ремонт і продать? Можна деталі, бо я чайник, хочу повчитися тріхи
Даю покроково інструкцію, можна не дякувати:
1 купуєш без ремонту 2 робиш ремонт 3 продаєш
Дякую. Я за поточний рік три продав. Залишилася одна. Поверх, ремонт, ціна. Вид. Все добре. Покупці зявились в перший тиждень. Три місяці нема грошей на є оселі. Весь ринок стоїть мертво