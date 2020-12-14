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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11880118811188211883
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:53

  Олежан написав:
  Бетон написав:Залишилася одна.

больше ничего не покупаешь? планируешь?

Идея кончились
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 30 лип, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:58

  Hotab написав:Бетон цифри статистики від ИарМакса кажуть що продажі по є-оселі все ж.

Дуже дивно.
Вроде только в 2 раза меньше выдано, чем в мае. И ощад на первом месте. Я сегодня говорил с нач отдела на сечевых, он сказал в ощад денег вообще не дают. Привату и укргазу немного. К сентябрю ощад ждёт улучшение финансирования
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

чиновница разрешила ввести в эксплуатацию торгово-жилой комплекс и многоквартирный жилой дом без уплаты застройщиком долевого участия на развитие инфраструктуры Ужгорода, что привело к 1,5 млн гривен убытков.

https://nerukhomi.ua/news/obektyi/nacha ... mentov.htm

это конечно не про Киев, ну в с столице бывают такие же ситуации
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:42

  Олежан написав:
искать дармовые предложения
дæрмовые...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:52

  fox767676 написав:
  Бетон написав:на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом


писали тут місцеві, що ужгородщина перегріта через закриті кордони,
відкриють - піде вниз
не відкриють.
не піде.

Такі ціни там - нова реальність
на роки
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:09

  flysoulfly написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом


писали тут місцеві, що ужгородщина перегріта через закриті кордони,
відкриють - піде вниз
не відкриють.
не піде.

Такі ціни там - нова реальність
на роки

Дивиться, якщо ціни в Ужгороді наздогоняють ціни в іпенях будь-якої країни ЄС - то після відкриття кордону цінам в Ужгороді шлях тільки один: стрімким домкратом. Іншого не дано.
airmax78
 
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