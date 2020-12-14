Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Бетон цифри статистики від ИарМакса кажуть що продажі по є-оселі все ж.
Дуже дивно. Вроде только в 2 раза меньше выдано, чем в мае. И ощад на первом месте. Я сегодня говорил с нач отдела на сечевых, он сказал в ощад денег вообще не дают. Привату и укргазу немного. К сентябрю ощад ждёт улучшение финансирования
чиновница разрешила ввести в эксплуатацию торгово-жилой комплекс и многоквартирный жилой дом без уплаты застройщиком долевого участия на развитие инфраструктуры Ужгорода, что привело к 1,5 млн гривен убытков.