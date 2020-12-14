Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2024 16:53
Олежан написав: Бетон написав:
Залишилася одна.
больше ничего не покупаешь? планируешь?
Идея кончились
Востаннє редагувалось
Бетон
в Вів 30 лип, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Додано: Вів 30 лип, 2024 16:58
Hotab написав: Бетон
цифри статистики від ИарМакса кажуть що продажі по є-оселі все ж.
Дуже дивно.
Вроде только в 2 раза меньше выдано, чем в мае. И ощад на первом месте. Я сегодня говорил с нач отдела на сечевых, он сказал в ощад денег вообще не дают. Привату и укргазу немного. К сентябрю ощад ждёт улучшение финансирования
Бетон
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:10
чиновница разрешила ввести в эксплуатацию торгово-жилой комплекс и многоквартирный жилой дом без уплаты застройщиком долевого участия на развитие инфраструктуры Ужгорода, что привело к 1,5 млн гривен убытков.
https://nerukhomi.ua/news/obektyi/nacha ... mentov.htm
это конечно не про Киев, ну в с столице бывают такие же ситуации
Феодал
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:42
Олежан написав:
искать дармовые предложения
дæрмовые...
flysoulfly
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:52
fox767676 написав: Бетон написав:
на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом
писали тут місцеві, що ужгородщина перегріта через закриті кордони,
відкриють - піде вниз
не відкриють.
не піде.
Такі ціни там - нова реальність
на роки
flysoulfly
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Додано: Вів 30 лип, 2024 18:09
flysoulfly написав: fox767676 написав: Бетон написав:
на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом
писали тут місцеві, що ужгородщина перегріта через закриті кордони,
відкриють - піде вниз
не відкриють.
не піде.
Такі ціни там - нова реальність
на роки
Дивиться, якщо ціни в Ужгороді наздогоняють ціни в іпенях будь-якої країни ЄС - то після відкриття кордону цінам в Ужгороді шлях тільки один: стрімким домкратом. Іншого не дано.
airmax78
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Додано: Вів 30 лип, 2024 18:58
Тільки є маленька деталь.
Ми всі точно розуміємо, що кордони не відкриють в цьому 10 річчі
Бетон
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:02
Бетон написав:
Тільки є маленька деталь.
Ми всі точно розуміємо, що кордони не відкриють в цьому 10 річчі
Тут неизвестно какая ситуация через год будет, а вы так уверенно заявляете на десять лет вперёд...Всем бы так четко видеть завтрашний день
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:06
посетитель написав: Бетон написав:
Тільки є маленька деталь.
Ми всі точно розуміємо, що кордони не відкриють в цьому 10 річчі
Тут неизвестно какая ситуация через год будет, а вы так уверенно заявляете на десять лет вперёд...Всем бы так четко видеть завтрашний день
До конца десятилетия осталось каких-то жалких 5 лет.
А там ещё 15 и для меня границы будут открыты. Сьезжу в заслуженный отпуск
Бетон
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:07
Бетон написав:
Ну де ви? Пркажіть реальним прикладом. Де є оселя? Що мовчите?
А ти ще не зрозумів, що є-Оселя одразу була мертвонародженна
Хтось на початку проскочив, а потім закінчилось все, як і закінчувались всі подібні програми
Я про це писав
pesikot
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