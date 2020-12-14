Жалких 5 лет.. а там ещё 15 и для меня границы будут открыты
Законопроект «про підвищення призовного віку до 70 років»
Київ, 2044 рік.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:09
Бетон
Законопроект «про підвищення призовного віку до 70 років»
Київ, 2044 рік.
Додано: Вів 30 лип, 2024 19:14
Додано: Вів 30 лип, 2024 19:20
Бетон
Вірю. Ти ж для того виводиш всі гроші закордон. Щоб до 70-ти років тут сидіти. Угу.
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